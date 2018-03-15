Греф назвал три качества идеального работника

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Мечтой любого работодателя является сотрудник, имеющий три качества: креативность, системное мышление и мастерство исполнения работы. Об этом на форуме "Россия - страна возможностей" заявил глава Сбербанка Герман Греф.

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"Кто такой этот самый редкий тип, который ищет любой работодатель? Как его определить? Мы для себя определили, что этот "зверь" составляет 0,04% от общего количества персонала и найти его чрезвычайно тяжело. Его отличают три взаимоисключающих компетенции. Первое - наличие у них воображения и креативности, второе, что является противоречие первого, - это человек с абсолютно развитым системным мышлением, и третье, что еще больше редко сочетается с первым и вторым, - это то, что называется мастерством исполнения", - сказал он.

По словам Грефа, человек, который обладает перечисленными качествами, является "мечтой любого работодателя". Кроме того, глава Сбербанка назвал так называемую формулу успеха в жизни.

"Главное, что отличает людей, которые добиваются [успеха] в жизни, это одна простая вещь. На мой взгляд, называется она дисциплина. Самодисциплина. Любой успех - это всегда огромная работа над собой. Работать над собой, не обладая силой воли и дисциплиной, невозможно. Поэтому на дисциплине зиждется все остальное: ваш труд, ваше совершенство, ваша способность достижения любых целей", - пояснил Греф.

О форуме

Форум "Россия - страна возможностей" проходит в Москве на ВДНХ с 13 по 16 марта, в нем задействованы участники 13 проектов, входящих в открытую одноименную платформу, созданную по инициативе президента РФ Владимира Путина. В первом форуме примут участие более 6 тыс. представителей всех проектов из различных регионов России: творческая молодежь, активисты и лидеры школьного самоуправления, представители волонтерских объединений, лидеры молодежных некоммерческих организаций, начинающие предприниматели и состоявшиеся специалисты из разных сфер деятельности. Цель форума - развитие сообщества перспективных управленцев, предпринимателей, молодых профессионалов, волонтеров и школьников.