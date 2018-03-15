Власти Челябинской области обещали "максимально эффективно" использовать саммит ШОС

ЧЕЛЯБИНСК, 15 марта. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Проведение саммита стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Челябинске является историческим шансом получить новый импульс развития региона, заявил в четверг губернатор Челябинской области Борис Дубровский, слова которого приводит его пресс-служба.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин 15 марта подписал указ о проведении очередного саммита ШОС в Челябинске.

"Мы планомерно, на протяжении нескольких лет работали над тем, чтобы провести в Челябинске саммит стран-участниц ШОС. Решение, которое принял сегодня президент России Владимир Владимирович Путин - это оценка нашей подготовки, высокое доверие и возлагаемая на нас огромная ответственность, и мы за это очень благодарны. Для Челябинска и всего нашего региона это исторический шанс получить новый импульс развития, и мы им воспользуемся максимально эффективно. Челябинск будет процветающим городом - ярким, комфортным, благополучным и современным; мы продолжим работу по подготовке к проведению саммита с удвоенной энергией", - сказал Дубровский.

Челябинск - крупный промышленный город, деловой, научный и культурный центр Челябинской области. Население - 1,192 млн человек. В рамках подготовки к саммиту ШОС в Челябинске помимо реконструкции инфраструктуры планируется строительство конгресс-холла и других объектов.

ШОС - постоянно действующее региональное международное объединение, о создании которого было объявлено 15 июня 2001 года в Шанхае. В настоящее время членами организации являются Россия, Казахстан, Киргизия, Китай, Таджикистан и Узбекистан. Статус наблюдателей имеют Афганистан, Индия, Иран, Монголия и Пакистан, партнерами по диалогу являются Белоруссия, Турция и Шри-Ланка. Общая численность населения стран ШОС - около 1,6 млрд человек, что составляет почти четверть населения Земли.