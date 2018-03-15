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Красцветмет продолжит сотрудничество с якутским золотодобывающим рудником Купол

Экономика и бизнес
15 марта, 20:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

По данным компании, золото везли в Красноярск

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МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Красноярский завод цветных металлов имени В. Н. Гулидова ("Красцветмет") продолжит сотрудничество с рудником Купол (принадлежит Чукотской горно-геологической компании), несмотря на инцидент, при котором из самолета выпало золото, сообщила ТАСС в четверг руководитель пресс-службы завода Мария Юферова.

Ранее сообщалось, что при взлете у самолета авиакомпании "Нимбус" в аэропорту города Якутска сорвало левую створку грузового люка, из-за этого груз драгоценного металла рассыпался по ВПП. Всего на борту Ан-12 находилось свыше 9 тонн слитков.

"Да, золото, действительно, везли в Красноярск, это наши уважаемые клиенты. Мы очень сочувствуем, что так произошло. <…> Конечно, мы продолжим работать. Я думаю, все будет в порядке", - заявила ТАСС Юферова. Она не ответила, на какую сумму перевозилась партия золота, так как она не была довезена до завода.

По словам источника ТАСС в правоохранительных органах, заявленная стоимость золотых слитков - $55 млн. Как отмечается в сообщении следственного управления на транспорте, владельцем груза является Чукотская горно-геологическая компания (является дочерней компанией канадской Корпорации Кинросс Голд).

АО "Красцветмет" является крупнейшим в мире производителем аффинированных металлов платиновой группы (платины, палладия, родия, иридия, рутения, осмия), а также золота и серебра.Красноярскому краю принадлежит 100% завода.

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