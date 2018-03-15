ФАС возбудила дело в отношении Google из-за распространения рекламы онлайн-казино

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении Google Inc. и ООО "Гугл" из-за распространения контекстной рекламы онлайн-казино в поисковой системе, говорится в материалах ведомства.

"На сайте google.com распространяется контекстная реклама онлайн-казино, что прямо запрещено действующим законодательством Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ведомстве, жалоба поступила в ФАС от гражданина РФ. Согласно документу, при наборе слова "Вулкан" в Google система отображала рекламные объявления незаконных в России онлайн-казино. "Указанные рекламные объявления представляют собой гиперссылку на "зеркала" сайта онлайн-казино", - добавляют в ведомстве, отмечая, что при переходе на подобный портал осуществляется смена адреса и пользователи попадают на сайт онлайн-казино.

Распространяемая реклама содержит признаки нарушения федерального закона "О рекламе". Рассмотрение дела состоится 10 апреля 2018 года.