Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.03:
$ 57.02
€ 70.52
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ФАС возбудила дело в отношении Google из-за распространения рекламы онлайн-казино

Экономика и бизнес
15 марта, 19:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

Федеральная антимонопольная служба заявила, что это "прямо запрещено действующим законодательством Российской Федерации"

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Сергей Коньков/ТАСС

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении Google Inc. и ООО "Гугл" из-за распространения контекстной рекламы онлайн-казино в поисковой системе, говорится в материалах ведомства.

"На сайте google.com распространяется контекстная реклама онлайн-казино, что прямо запрещено действующим законодательством Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ведомстве, жалоба поступила в ФАС от гражданина РФ. Согласно документу, при наборе слова "Вулкан" в Google система отображала рекламные объявления незаконных в России онлайн-казино. "Указанные рекламные объявления представляют собой гиперссылку на "зеркала" сайта онлайн-казино", - добавляют в ведомстве, отмечая, что при переходе на подобный портал осуществляется смена адреса и пользователи попадают на сайт онлайн-казино.

Распространяемая реклама содержит признаки нарушения федерального закона "О рекламе". Рассмотрение дела состоится 10 апреля 2018 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Несколько тысяч человек простились с Олегом Табаковым в МХТ имени Чехова
2
Олег Табаков похоронен на Новодевичьем кладбище
3
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
4
Захарова ответила на критику в свой адрес словами Терезы Мэй
5
Биография Олега Табакова
6
Грудинин покинул дебаты после появления на них экс-работницы своего предприятия
7
Орешкин: власти обсуждают повышение пенсионного возраста
Темы дня
Новости партнеров
Реклама