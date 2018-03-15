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Кабмин предложил повысить штрафы за самовольное подключение к электросетям и нефтепроводам

Экономика и бизнес
15 марта, 20:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

Сумма административного взыскания в проекте закона варьируется от 10 тыс. рублей до 300 тыс. рублей

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МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Правительство внесло в четверг в Госдуму законопроект, которым предлагается усилить административную ответственность за самовольное подключение к сетям инфраструктуры и использование энергетических ресурсов. Текст документа размещен в думской электронной базе данных.

"Самовольное подключение к электрическим сетям, тепловым сетям, нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам, а равно самовольное (безучетное) использование электрической, тепловой энергии, нефти, газа или нефтепродуктов, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 тыс. до 15 тыс. рублей; на должностных лиц - от 30 тыс. до 80 тыс. рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет, на юридических лиц - от 100 тыс. до 200 тыс. рублей", - говорится в проекте закона.

За "повторное в течение года" совершение данного вида правонарушений в кабмине предложили наказывать штрафами: для граждан в размере от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, для должностных лиц - от 80 тыс. до 200 тыс. рублей или дисквалификацей на срок от двух до трех лет. Санкции для юридических лиц, согласно проекту закона, предлагаются в виде штрафов от 200 тыс. до 300 тыс. рублей.

"Внесение предлагаемых изменений направлено на обеспечение защиты прав организаций топливно-энергетического комплекса на принадлежащие им энергоресурсы", - указывает разработчик, обосновывая инициативу "недостаточностью мер воздействия", предусмотренных действующей редакцией соответствующей статьи Кодекса РФ об административных правонарушениях.

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