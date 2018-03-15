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"Россети" рассчитывают к 2030 году на треть снизить потери в сетях за счет цифровизации

Экономика и бизнес
15 марта, 20:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

В настоящее время уровень потерь в сетях составляет в среднем 9%

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МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Электросетевой холдинг "Россети" рассчитывает, что потери в электросетях к 2030 году за счет реализации программы цифровизации снизятся на треть в сравнении с текущими цифрами. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Россети" рассчитывают снизить объем потерь на 30% от текущего уровня к 2030 году за счет реализации программы цифровизации", - сказали в компании. В настоящее время уровень потерь в сетях составляет в среднем 9%.

"Россети" презентовали свою программу цифровизации сетей стоимостью 1,3 тлрн рублей на Российском инвестиционном форуме в Сочи в феврале. В "Россетях" подчеркнули, что проект цифровизации будет финансирован за счет собственных средств холдинга и не предполагает роста тарифа на передачу электроэнергии сверх инфляции, а также использования средств ДПМ (договор о предоставлении мощности, предусматривающий возврат инвестиций с гарантированной доходностью).

Проект цифровизации электросетевого комплекса России получил положительную оценку Минэнерго РФ и экспертного сообщества. По мнению директора департамента по связям с органами власти Ассоциации НП ТСО Натальи Готовой, "Россети" предлагают вполне конкретные шаги для того, чтобы, повышая надежность и развивая новые возможности для потребителя, не перекладывать на его плечи затраты по его реализации.

"Одна из важных составляющих - установление долгосрочного и понятного всем участникам рынка тарифа. За счет экономии на операционных затратах, то есть благодаря внутренней эффективности "Россетей", фактически и будет реализовываться программа цифровизации. Также надеемся, что в развитии цифровизации электросетевого комплекса примут участие и иные крупные сетевые организации, не входящие в состав "Россетей", - сообщила Готова ТАСС.

"Россети" также рассказали о проекте развития цифровой сети на очередном заседании комитета по энергетике Госдумы РФ. В ходе обсуждения было отмечено, что реализованный в Калининградской области пилотный проект построения цифровой сети уже стал уникальным по своей результативности для России и уже сейчас превосходит по основным показателям многие международные аналоги. В частности, показатели надежности (количество (SAIDI) и длительность (SAIFI) технологических нарушений) улучшены на 60%, объем потерь электроэнергии в среднем снижен на 10%, а удельные операционные затраты - на 20%.

"Россети" - оператор энергетических сетей в России - является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Компания управляет 2,3 млн км линий электропередачи, 496 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 773 тыс. МВА.

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