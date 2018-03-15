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Радиозаводу в дагестанском Избербаше помогут избежать банкротства

Экономика и бизнес
15 марта, 20:53 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 15, марта. /ТАСС

Долги предприятия насчитывают почти 60 млн рублей

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МАХАЧКАЛА, 15 марта. /ТАСС/. Власти Дагестана ведут работу по выводу из процедуры банкротства ОАО "Избербашский радиозавод им. Плешакова", а также планируют организовать на его базе новое современное производство, сообщил на встрече с журналистами в четверг врио главы республики Владимир Васильев.

"Завод был в глубоком банкротстве, из которого мы его выводим. Там под 60 млн [рублей] долга, больше всего - по зарплате. Сейчас находим решение, там есть территория, которую можно продать. Идут процессы, чтобы долги обнулить, выплатить и выйти из положения. Плюс мы делаем все для того, чтобы одно из наших предприятий взяло и начало работать на этой территории, с этими людьми, чтобы сделать современное производство", - сказал Васильев.

Избербашский радиозавод создали в 1978 году в качестве филиала Челябинского ПО "Полет". В 2000 году предприятию присвоили имя министра радиопромышленности СССР П. C. Плешакова, который был инициатором создания завода. Предприятие расположено на берегу Каспийского моря в городе Избербаше.

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