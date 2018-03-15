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Fox: компания-владелец 850 радиостанций в США обратилась в суд за защитой от кредиторов

Экономика и бизнес
15 марта, 20:47 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 15, марта. /ТАСС

Задолженность компании оценивается в $20 млрд

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НЬЮ-ЙОРК, 15 марта. /ТАСС/. Корпорация iHeartMedia обратилась в суд за защитой от кредиторов в соответствии с главой 11 американского Кодекса о банкротстве, сообщила в четверг телекомпания Fox News, ссылаясь на заявление главного управляющего корпорации Боба Питтмэна.

По его словам, таким образом корпорация "сможет заняться проблемой задолженности, которая оценивается в $20 млрд".

По данным Fox News, руководство корпорации, штаб-квартира которой находится в Сан-Антонио (штат Техас), прибегло к крупным займам в 2008 году для того, чтобы скупить рекламную компанию Clear Channel Outdoor.

Корпорация iHeartMedia владеет 850 радиостанциями по всей территории США, а также потоковым аудио-сервисом iHeartRadio и имеет долю в бизнесе по организации концертов.

Комментируя решение iHeartMedia обратиться в суд за защитой от кредиторов, телекомпания CNN отметила в четверг, что несколько месяцев назад такой же шаг предприняла компания Cumulus, владевшая 445 радиостанциями на территории США и бывшая основным конкурентом iHeartMedia на информационном рынке.

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