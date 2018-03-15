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Десять стартапов выбрали для обучения в акселераторе Национальной палаты моды

Экономика и бизнес
15 марта, 21:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

Победители пройдут шестимесячную онлайн-программу тренингов и мастер-классов

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МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Десять стартапов в области моды и дизайна стали победителями всероссийского бизнес-акселератора Fashion Futurum, организованного Национальной палатой моды. Они пройдут шестимесячную обучающую онлайн-программу, которая поможет им развить собственный бизнес, говорится в сообщении пресс-службы Агентства стратегических инициатив (АСИ).

"Победителями всероссийского бизнес-акселератора Fashion Futurum, организованного Национальной палатой моды при поддержке рабочей группы рынка FashionNet Национальной технологической инициативы (НТИ), стали 10 стартапов в области моды и дизайна. Победители пройдут шестимесячную онлайн-программу тренингов и мастер-классов, направленных на помощь и развитие собственного бизнеса", - говорится в сообщении.

Также победители в ходе шестимесячной программы получат заказы от индустриальных партнеров Национальной палаты моды и рынка FashionNet. Результатом выполнения этих заказов станут конкретные продукты, которые они смогут продемонстрировать на неделе моды в будущем году, а в дальнейшем и запустить в коммерческую продажу, например, штучные или капсульные коллекции.

Как уточняется в материале, отбор стартапов проходил в Москве с 11 по 15 марта 2018 года в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Всего было подано порядка 100 заявок. При оценке проектов учитывались потенциал с точки зрения самого продукта, бренда, технологий и материалов, которые используются, а также перспективы в сфере продвижения и продаж. Кроме того, принималось во внимание наличие бизнес- плана и соответствие концепции рынка НТИ FashionNet. Финальный отбор прошел в "Точке кипения" АСИ в Москве.

"Программа бизнес-акселератора отвечает задачам рынка НТИ FashionNet - это подготовка нового поколения дизайнеров, которые могут как разрабатывать дизайн продукта, так и быть визионерами бренда, предпринимателями. Это основа рынка моды будущего, и с помощью программы уже сегодня начинает формироваться соответствующее сообщество. В дальнейшем планируется привлекать к бизнес-акселератору сотни стартапов, а также включиться в чемпионаты профессионального мастерства WorldSkills и использовать их как отборочные этапы для программы бизнес-акселератора Fashion Futurum", - отмечается в сообщении.

НТИ

Национальная технологическая инициатива - госпрограмма мер по поддержке развития в России перспективных отраслей, которые в течение следующих 20 лет могут стать основой мировой экономики. По данным АСИ, которое участвует в реализации программы, Университет НТИ - это не вуз в привычном смысле слова. Задачи университета - подготовка технологических лидеров от бизнеса и от государства, способных реализовать НТИ, и отработка лучших образовательных практик. В июле 2017 года директор направления "Молодые профессионалы" АСИ Дмитрий Песков сообщил, что в 2018 году организация ожидает первую 1 тыс. выпускников Университета НТИ.

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