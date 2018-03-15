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Еврокомиссия предложила ввести налог в 3% с оборота Apple, Google и Facebook

Экономика и бизнес
15 марта, 21:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

После согласования инициатива будет вынесена на одобрение стран - членов ЕС и Европарламента

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МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Европейская комиссия (ЕК) намерена предложить ввести в странах ЕС "цифровой налог" в размере 3% от валового дохода крупных компаний отрасли информационных технологий, таких как Apple, Google и Facebook.

Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на проект документа ЕК, оказавшийся в его распоряжении.

Предполагается, что эта мера будет в предварительном порядке одобрена на будущей неделе, впоследствии в проект могут быть внесены изменения. После окончательного согласования инициатива будет вынесена на одобрение стран - членов ЕС и Европарламента.

Идею введения общеевропейского налога на деятельность крупнейших цифровых корпораций в прошлом году предложил президент Франции Эмманюэль Макрон. На саммите ЕС по цифровым технологиям, который состоялся в конце сентября в Таллине, это предложение поддержали 19 из 28 стран Евросоюза. После этого Еврокомиссия приступила к подготовке предложений о введении такого налога.

Согласно изначальным предложениям, размер налога предполагалось установить в диапазоне от 1% до 5%, однако в конце концов было решено установить планку на уровне 3%. Налог будет взиматься только с крупных компаний цифровой экономики, ежегодный оборот которых по всему миру превышает €750 млн ($924 млн), а ежегодный доход на территории ЕС, с которого можно будет взыскать налог, составляет не менее €50 млн.

Еврокомиссия предполагает, что инициатива по введению "цифрового налога" будет носить временный характер. ЕС в будущем надеется достичь с цифровыми гигантами соглашение, которое позволит взимать с них налоги в европейских странах, где они реализуют свои продукты и услуги. В настоящее время большая часть оборота этих компаний на территории ЕС облагается налогами в странах, где зарегистрированы их головные европейские офисы. Как правило, это страны, где для этих компаний действует льготный налоговых режим.

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