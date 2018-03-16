Власти Удмуртии представят Корпорации МСП проекты в области строительства и медицины

ИЖЕВСК, 16 марта. /ТАСС/. Предприятия Удмуртии в пятницу представят свои инвестиционные проекты генеральному директору "Корпорация МСП" Александру Браверману в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

"Будут представлены проекты республиканских предприятий в сфере производства продуктов питания, сельского хозяйства - строительство фермы, промышленности, частного здравоохранения - на соискание кредитно-гарантийной поддержки", - уточнили в пресс-службе правительства республики.

По данным пресс-службы, в рамках поездки делегации АО "Корпорация МСП" в Ижевск состоится рабочая встреча главы Удмуртии Александра Бречалова и гендиректора корпорации Александра Бравермана.

Также планируется подписание соглашения о сотрудничестве корпорации с Удмуртским государственным университетом. Корпорация МСП проведет презентацию возможностей портала бизнес-навигатора МСП.

Кроме того, пройдут круглые столы, на которых обсудят вопросы развития сельскохозяйственной кооперации и особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках отдельных видов юридических лиц.