РФ в январе 2018 года сократила вложения в гособлигации США до $96,9 млрд

ВАШИНГТОН, 16 марта. /ТАСС/. Россия в первом месяце 2018 года сократила объем вложений в ценные бумаги американского правительства до $96,9 млрд, в декабре 2017 года эта сумма составляла $102,2 млрд. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг американским министерством финансов данные.

Согласно информации ведомства, по состоянию на январь прошлого года РФ хранила в ценных бумагах США $86,2 млрд. За весь же прошлый год больше всего вложений было сделано в мае - $108,7 млрд.

Таким образом Россия опустилась с 15-го на 16 место среди стран по инвестициям в облигации правительства США. Первое место занимает Китай, хранящий в этих активах по состоянию на январь $1,168 трлн. На втором месте идет Япония - $1,065 трлн. На третьей позиции находится Ирландия - $327,5 млрд.

Иностранные государства владели в январе 2018 года ценными бумагами США на общую сумму в $6,260 трлн, тогда как в январе 2017 года эта же цифра составляла $5,949 трлн.

Американскими гособлигациями владеют иностранные юридические и физические лица, а также компании, фонды и частные инвесторы. Торговля ими позволяет правительству США осуществлять государственные расходы в условиях большого бюджетного дефицита. Американские казначейские обязательства считаются наиболее надежными ценными бумагами из тех, что продаются на мировом финансовом рынке, хотя и не самыми прибыльными.