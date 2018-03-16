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FT: экс-председатель Qualcomm ищет средства для выкупа компании

Экономика и бизнес
16 марта, 2:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, марта. /ТАСС

По сведениям издания, одним из потенциальных инвесторов является японский конгломерат SoftBank

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МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Бывший председатель совета директоров компании Qualcomm Пол Джейкобс обратился к нескольким глобальным инвесторам за финансированием в целях выкупить основанного его отцом, Ирвином Джейкобсом, производителя микросхем. Об этом в четверг пишет газета Financial Times со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.

По их словам, Джейкобс, который по-прежнему входит в совет директоров компании, проинформировал о своем плане остальных его членов. По сведениям издания, одним из потенциальных инвесторов, к которым он обратился, является японский конгломерат SoftBank.

Qualcomm и SoftBank данную информацию комментировать отказались.

На минувшей неделе Financial Times сообщила, что Qualcomm сместила Джейкобса с поста исполнительного председателя совета директоров. Неисполнительным председателем был назначен независимый директор Джеффри Хендерсон, а должность исполнительного председателя был упразднена.

В понедельник президент США Дональд Трамп заблокировал приобретение Qualcomm базирующейся в Сингапуре корпорацией Broadcom Limited. Таким образом, глава государства не допустил совершения сделки на $117 млрд. Причиной для этого послужили обеспокоенность Белого дома насчет национальной безопасности - в случае поглощения сингапурская корпорация получила бы контроль над одним из крупнейших в США производителей чипов для мобильных устройств.

Во вторник стало известно, что Broadcom отказалась от поглощения Qualcomm.

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