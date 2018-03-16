Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.03:
$ 57.02
€ 70.52
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Саудовская Аравия подписала соглашение о внесении депозита в ЦБ Йемена в размере $2 млрд

Экономика и бизнес
16 марта, 4:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, марта. /ТАСС

В Эр-Рияде полагают, что вклад улучшит йеменскую экономическую ситуацию и позитивно скажется на курсе местной валюты

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 16 марта. Саудовская Аравия подписала в четверг соглашение о внесении депозита в размере $2 млрд в Центральный банк (ЦБ) Йемена. Об это в пятницу сообщило Саудовское агентство печати.

По завершении церемонии подписания, которая состоялась в Эр-Рияде, министр финансов Саудовской Аравии Мухаммед бен Абдалла аль-Джадаан заявил, что вклад улучшит экономическую ситуацию в Йемене и особенно позитивно скажется на курсе местной валюты - йеменского риала.

С августа 2014 года в Йемене продолжается противостояние между легитимными с точки зрения мирового сообщества властями Йемена и мятежными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу конфликт перешел с началом вторжения по просьбе президента Абд Раббо Мансура Хади в марте 2015 года аравийской коалиции во главе с Саудовской Аравией.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Йемен Саудовская Аравия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Несколько тысяч человек простились с Олегом Табаковым в МХТ имени Чехова
2
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
3
Telegraph: вещество, которым отравился Скрипаль, было помещено в чемодан его дочери
4
Захарова: Великобритании есть что скрывать в деле Скрипаля
5
Биография Олега Табакова
6
Ковальчук продал подаренный за победу на ОИ-2018 автомобиль
7
Орешкин: власти обсуждают повышение пенсионного возраста
Темы дня
Новости партнеров
Реклама