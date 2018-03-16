Саудовская Аравия подписала соглашение о внесении депозита в ЦБ Йемена в размере $2 млрд

ТАСС, 16 марта. Саудовская Аравия подписала в четверг соглашение о внесении депозита в размере $2 млрд в Центральный банк (ЦБ) Йемена. Об это в пятницу сообщило Саудовское агентство печати.

По завершении церемонии подписания, которая состоялась в Эр-Рияде, министр финансов Саудовской Аравии Мухаммед бен Абдалла аль-Джадаан заявил, что вклад улучшит экономическую ситуацию в Йемене и особенно позитивно скажется на курсе местной валюты - йеменского риала.

С августа 2014 года в Йемене продолжается противостояние между легитимными с точки зрения мирового сообщества властями Йемена и мятежными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу конфликт перешел с началом вторжения по просьбе президента Абд Раббо Мансура Хади в марте 2015 года аравийской коалиции во главе с Саудовской Аравией.