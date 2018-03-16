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СМИ: правительство Японии решило поддержать проекты создания летающих автомобилей

Экономика и бизнес
16 марта, 5:04 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 16, марта. /ТАСС

Министерство экономики, торговли и промышленности страны считает эту отрасль потенциально одной из самых перспективных

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ТОКИО, 16 марта. /ТАСС/. Правительство Японии приняло решение активно поддержать разработку в стране летающих автомобилей с целью разрешения проблемы транспортных пробок и оптимизации грузовых потоков. Как сообщило в пятницу телеканал NHK, министерство экономики, торговли и промышленности страны намерено заняться подготовкой соответствующего законодательства и оказать помощь компаниям, занимающимся такой техникой.

Ведомство рассматривает создание летающих автомобилей как потенциально одну из самых перспективных отраслей развития национальной индустрии. Предполагается, в частности, сформировать при министерстве совет экспертов, который должен заняться координацией работы по разработке таких устройств, обсуждением предлагаемых технологий.

Попытки создания летающих автомобилей предпринимаются сейчас в различных странах. В частности, в Японии заметна активность компании Cartivator с участием автомобилестроительного гиганта Toyota Motor и других крупных корпораций. Она, в частности, намерена создать прототип летающего автомобиля к предстоящей в Токио летней Олимпиаде 2020 года.

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