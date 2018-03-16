Власти Сахалина и "Роснефть" заключили новое пятилетнее соглашение о сотрудничестве

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 марта. /ТАСС/. Правительство Сахалинской области и ПАО "НК "Роснефть" заключили новое пятилетнее соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает создание учебного учреждения для подготовки нефтяников и мощностей по переработке природного газа в Охинском районе. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба регионального правительства.

"Пятилетний срок действия предыдущего соглашения, заключенного в сентябре 2012 года, истек несколько месяцев назад. Подписывая новый документ, стороны взяли на себя обязательство совместно формировать и реализовывать промышленные, финансовые, социальные программы, способствующие комплексному социально-экономическому развитию Сахалинской области, созданию благоприятных правовых, экономических и организационных условий для хозяйственной деятельности на территории региона", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, стороны договорились проработать вопрос о возможности создания технического колледжа на базе одного из существующих образовательных учреждений области. Учебное заведение займется подготовкой специалистов для компании. А ее действующие сотрудники будут в колледже проходить переквалификацию. Также в соглашении прописали совместные планы, направленные на развитие розничной сети автозаправочных станций на территории региона, создание мощностей по переработке природного газа в Охинском районе.

"До конца марта будет сформирована рабочая группа из представителей областных властей и компании. Она подготовит совместные решения, которые должны помочь дальнейшему интегрированию нефтяной компании "Роснефть" в социальную сферу и экономику нашего региона, и положительным образом сказаться на качестве жизни сахалинцев и курильчан", - цитирует пресс-служба слова губернатора Олега Кожемяко.

По данным региональных властей, в компании "Роснефть" трудятся более 4,5 тыс. жителей области.