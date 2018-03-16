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Росгеология изучит в Приморье перспективный на золото и медь участок

Экономика и бизнес
16 марта, 5:36 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 16, марта. /ТАСС

Работы проведут в рамках госконтракта с департаментом по недропользованию по ДФО

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ВЛАДИВОСТОК, 16 марта. /ТАСС/. Дальневосточное производственно-геологическое объединение (Дальневосточное ПГО, входит в состав государственного геологического холдинга Росгеология) до 2020 года исследует перспективный на золото и медь участок в Приморье, запасы меди на котором могут составить не менее 1,3 млн тонн. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Дальневосточного ПГО.

"АО "Дальневосточное ПГО" (г. Владивосток, входит в состав государственного геологического холдинга Росгеология) в период с 2018 по 2020 годы выполнит поисковые работы на медно-порфировое с золотом орудинение в пределах Малахитового рудного поля в Приморском крае <...> Уже сегодня специалисты говорят о возможности обнаружения в пределах участка Малахитовый месторождения меди с ресурсами не менее 1 млн 300 тыс. тонн", - говорится в сообщении.

Участок, общая площадь которого составляет 38 кв. км, находится в Пожарском районе. До 2020 года геологам предстоит, в частности, выделить перспективные участки и оценить возможные запасы меди на них. Работы пройдут в рамках госконтракта между Росгеологией и департаментом по недропользованию по ДФО.

Ранее ТАСС сообщал, что в 2018 году Росгеология займется поисками золота, меди и бурого угля на семи объектах в Приморье, Хабаровском крае, Амурской и Сахалинской областях. В частности, на острове Шумшу на Сахалине будут искать золото, в Амурской области геологи исследуют перспективный на рудное золото участок Соловьевский, а в Хабаровском крае специалисты будут изучать перспективную на медь и золото Ямтульскую площадь.

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Приморский край Хабаровский край Амурская область Сахалинская область Развитие Дальнего Востока
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