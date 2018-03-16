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ВТБ в 2017 году выдал предприятиям Дальнего Востока льготные кредиты на 3 млрд рублей

Экономика и бизнес
16 марта, 5:52 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 16, марта. /ТАСС

По программе льготного кредитования банк предоставил финансирование маслоэкстракционному заводу "Амурский" в ТОР "Белогорск"

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ВЛАДИВОСТОК, 16 марта. /ТАСС/. Банк ВТБ в 2017 году выдал предприятиям Дальнего Востока около 3 млрд рублей льготных кредитов по программам Корпорации МСП и льготного кредитования агропромышленного комплекса, сообщает в пятницу пресс-служба банка.

"В 2017 году банк ВТБ в рамках различных программ господдержки выдал дальневосточным предприятиям кредитов на сумму порядка 3 млрд рублей. Так, в рамках программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, реализуемой Корпорацией МСП, банк ВТБ профинансировал строительство на Камчатке рыбоперерабатывающих заводов и комплекса по хранению и перевалке нефтепродуктов, предоставил средства хабаровской строительной компании", - говорится в сообщении.

Кроме того, по программе льготного кредитования предприятий агропромышленного комплекса, реализуемой совместно с Министерством сельского хозяйства РФ, ВТБ предоставил финансирование маслоэкстракционному заводу "Амурский" в ТОР "Белогорск".

Ранее ТАСС сообщал, что в 2016 году ВТБ выдал предприятиям Дальнего Востока 1,39 млрд рублей льготных кредитов в рамках программы Корпорации МСП.

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