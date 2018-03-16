В МВД РФ подсчитали ущерб от коррупционных и экономических преступлений

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/, Ущерб от преступлений экономической и коррупционной направленности в 2017 году в России составил 177,5 млрд рублей, удалось вернуть 100,5 млрд. Об этом сообщил начальник антикоррупционного главка МВД РФ Андрей Курносенко в опубликованном в пятницу интервью газете "Коммерсантъ".

"В общей сложности в прошлом году сотрудникам нашей службы удалось выявить более 70 тыс. преступлений экономической и коррупционной направленности, около 45 тыс. из них расследованы, к уголовной ответственности привлечено около 26 тыс. человек. Общий ущерб от этих преступлений составил 177,5 млрд рублей, 100,5 млрд удалось вернуть", - сказал Курносенко.

"Что касается непосредственно бюджетной сферы, то здесь было раскрыто 4697 преступлений, из них 2506 имели коррупционную составляющую. К уголовной ответственности были привлечены 1746 человек. Размер выявленного от их действий ущерба составил более 17,7 млрд рублей", - добавил начальник главка.

По его словам, с начала 2018 года в Дагестане "выявлено 59 преступлений в отношении руководителей различного уровня, возбуждено 39 уголовных дел".

Курносенко отметил, что за два года сотрудники правоохранительных органов обнаружили нарушения на миллиарды рублей в сфере топливно-энергетического комплекса как в Дагестане, так и в других республиках Северного Кавказа.