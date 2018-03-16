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Роспотребнадзор в 2017 году снял с реализации более 37 тонн морепродуктов после проверок

Экономика и бизнес
16 марта, 7:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, марта. /ТАСС

В сообщении ведомства отмечается, что более 20 % импортной рыбной продукции содержит избыточное количество глазури

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МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Роспотребнадзор в 2017 году забраковал и снял с реализации около 6 тыс. партий рыбы и морепродуктов общим объемом более 37 тонн. В ходе проверок были выявлены нарушения сроков годности и условий хранения продукции, а также несоответствие требованиям по содержанию глазури и отсутствие маркировки, сообщает в пятницу пресс-служба ведомства.

Всего в 2017 году Роспотребнадзор исследовал более 73 тыс. проб рыбы и морепродуктов, при этом по санитарно-химическим показателям не отвечали установленным требованиям 0,4% проб, по микробиологическим показателям - 6,0 % проб, по паразитологическим показателям - 1,1% проб.

Отмечается, что доля импортной рыбной продукции, не соответствующей по содержанию глазури, в три раза выше, чем отечественной. Более 20 % импортной рыбной продукции содержит избыточное количество глазури.

Роспотребнадзор рекомендует при покупке рыбной продукции обращать внимание на условия ее реализации, целостность упаковки, наличие информации о сроках годности, а для глазированной продукции сведений о процентном содержании глазури.

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