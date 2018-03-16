Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.03:
$ 57.02
€ 70.52
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

WSJ: один из ключевых топ-менеджеров Nike подал в отставку

Экономика и бизнес
16 марта, 7:25 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 16, марта. /ТАСС

Сообщается, что Тревор Эдвардс принял решение об уходе из-за жалоб сотрудников компании на его неподобающее поведение

Поделиться
Материал из 1 страницы
Экс-президент по развитию Nike Тревор Эдвардс

Экс-президент по развитию Nike Тревор Эдвардс

© AP Photo/ Dado Galdieri

НЬЮ-ЙОРК, 16 марта. /ТАСС/. Президент по развитию бренда компании по производству спортивной одежды и обуви Nike Тревор Эдвардс подал в отставку в связи с жалобами сотрудников на случаи неподобающего поведения на рабочем месте. Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal.

По ее данным, несколько сотрудников компании пожаловались руководству на некие случаи недостойного поведения, с которыми им пришлось столкнуться на работе. Характер жалоб не раскрывается, однако в Nike заявили, что вскрывшиеся случаи "не соответствуют базовым ценностям" компании.

Как пишет газета, после проведения проверок гендиректор и председатель совета директоров Марк Паркер разослал своим подчиненным сообщение, в котором отмечается, что Эдвардс, являющийся вторым человеком в управленческой структуре Nike, подал заявление об отставке. 55-летний Эдвардс немедленно прекращает исполнять свои обязанности. Официально числиться в штате он прекратит через несколько месяцев.

При этом, как сообщает The Wall Street Journal, в компании подчеркнули, что непосредственно против Эдвардса никто из сотрудников не выдвигал каких-либо обвинений. В связи с этим неясно, имеют ли поданные жалобы отношение лично к нему или же другим членам руководства.

По данным газеты, Эдвардс считался наиболее вероятным преемником 62-летнего Паркера на посту гендиректора Nike. После сообщений об отставке Эдвардса Паркер заявил, что планирует продолжать возглавлять компанию в течение ближайших лет.

Nike со штаб-квартирой в Бивертоне (штат Орегон) была основана в 1964 году. Компания является одним из крупнейших в мире поставщиков спортивной одежды и обуви, а также выступает в роли спонсора множества спортсменов. Оборот компании, в которой работают более 40 тыс. человек, составил за 2017 год около $34 млрд. По данным журнала Forbes, бренд Nike является одним из самых дорогих в мире, его стоимость оценивается почти в $30 млрд.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Несколько тысяч человек простились с Олегом Табаковым в МХТ имени Чехова
2
Telegraph: вещество, которым отравился Скрипаль, находилось в чемодане его дочери
3
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
4
Ковальчук продал подаренный за победу на ОИ-2018 автомобиль
5
Биография Олега Табакова
6
Захарова: Великобритании есть что скрывать в деле Скрипаля
7
Гостевая победа над "Лионом" позволила ЦСКА выйти в четвертьфинал Лиги Европы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама