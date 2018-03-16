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Штраф за нарушение правил проезда через переезды увеличат до 5 тыс. рублей

Экономика и бизнес
16 марта, 8:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, марта. /ТАСС

Как сообщалось ранее, в РЖД планировали обратиться в Минтранс, МВД и комитет Госдумы по транспорту в связи с ростом числа нарушений со стороны водителей на железнодорожных переездах

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МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта об увеличении штрафа за нарушение правил проезда через железнодорожные переезды с 1 тыс. до 5 тыс. рублей. Документ опубликован в пятницу на сайте правительства.

"В настоящее время отмечается несоответствие меры ответственности той степени общественной опасности, которая возникает при нарушении правил движения через железнодорожные пути", - говорится в документе.

Вопрос об увеличении штрафа для водителей за подобного рода нарушение обсуждается с 2015 года. Тогда планировалось повысить сумму штрафа с 1 тыс. до 30 тыс. руб.

Как сообщалось ранее, в РЖД планировали обратиться в Минтранс, МВД и комитет Госдумы по транспорту в связи с ростом числа нарушений со стороны водителей на железнодорожных переездах. Такая мера была принята компанией после аварии под Владимиром: 6 октября в районе станции Покров Владимирской области автобус, в котором находились 58 пассажиров, заглох на железнодорожном переезде, после чего в него врезался поезд Санкт-Петербург - Нижний Новгород.

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