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"Ъ": Минтранс предлагает передать 10% пассажирских перевозок частным компаниям

Экономика и бизнес
16 марта, 9:00 UTC+3

Согласно проекту целевой модели рынка дальнего следования, это планируется сделать после 2021 года, пишет газета

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© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Минтранс разработал проект целевой модели рынка (ЦМР) дальнего следования, согласно которому после 2021 года до 10% сектора могут занять частные перевозчики, сообщает газета "Коммерсантъ".

"Допуск частных перевозчиков на сеть на основе договоров с Росжелдором на 15 лет и на конкурсной основе будет разрешен в 2021-2025 годы. Лоты планируется составлять из прибыльных и убыточных маршрутов, чтобы покупатель мог субсидировать одни за счет других", - пишет газета.

Для этого уже сейчас правительство должно начать работу над методикой формирования лотов. Однако в ОАО "РЖД" считают, что над ЦМР еще нужно поработать, чтобы ее принципы не входили в конфликт с организацией грузового движения.

По данным "Ъ", по итогам 2017 года основной пассажиропоток - 87,9% или 89,9 млн человек - обслужила Федеральная пассажирская компания (ФПК, входит в ОАО "РЖД"). На Дирекцию скоростного сообщения (филиал ОАО "РЖД") пришлось 5,7%, на железнодорожные администрации других стран - 4,3%. Доля частных пассажирских компаний очень мала, крупнейший игрок - "ТрансКласСервис" (1,1 % рынка, 50% ООО у гендиректора Андрея Кобзева), также работают "Гранд сервис экспресс" (принадлежит ООО "Желдорконсалтинг", подконтрольному кипрским офшорам), ООО "Тверской экспресс" (19% - у экс-супруги вице-мэра Москвы Татьяны Ликсутовой, 81% - у структур Сергея Глинки).

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