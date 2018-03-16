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Путин потребовал принять план по доведению доли инвестиций до 25% в ВВП

Экономика и бизнес
16 марта, 10:52 дата обновления: 16 марта, 10:53 UTC+3

Ответственными за выполнение этой задачи назначены премьер-министр Дмитрий Медведев и глава Центробанка Эльвира Набиуллина

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МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил "правительству РФ совместно с Центральным банком РФ разработать и утвердить план действий по ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал и повышению до 25% их доли в валовом внутреннем продукте".

Как говорится в перечне поручений главы государства по реализации его послания Федеральному посланию, ответственными за выполнение этой задачи назначены премьер-министр Дмитрий Медведев и глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Срок исполнения - 15 июля 2018 года.

Также Путин поручил "рабочей группе по мониторингу и анализу правоприменительной практики в сфере предпринимательства совместно с Верховным Судом РФ представить предложения по декриминализации отдельных деяний, совершенных предпринимателями в связи с осуществлением ими предпринимательской деятельности, предусмотрев при необходимости последующую квалификацию таких деяний в качестве административных правонарушений". На выполнение президент дал время до 1 декабря 2018 года.
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Персоны
Путин, Владимир Владимирович Медведев, Дмитрий Анатольевич Набиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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