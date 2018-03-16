Путин потребовал принять план по доведению доли инвестиций до 25% в ВВП

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил "правительству РФ совместно с Центральным банком РФ разработать и утвердить план действий по ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал и повышению до 25% их доли в валовом внутреннем продукте".
Как говорится в перечне поручений главы государства по реализации его послания Федеральному посланию, ответственными за выполнение этой задачи назначены премьер-министр Дмитрий Медведев и глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Срок исполнения - 15 июля 2018 года.