Путин потребовал принять план по доведению доли инвестиций до 25% в ВВП

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил "правительству РФ совместно с Центральным банком РФ разработать и утвердить план действий по ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал и повышению до 25% их доли в валовом внутреннем продукте".

Как говорится в перечне поручений главы государства по реализации его послания Федеральному посланию, ответственными за выполнение этой задачи назначены премьер-министр Дмитрий Медведев и глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Срок исполнения - 15 июля 2018 года.

Также Путин поручил "рабочей группе по мониторингу и анализу правоприменительной практики в сфере предпринимательства совместно с Верховным Судом РФ представить предложения по декриминализации отдельных деяний, совершенных предпринимателями в связи с осуществлением ими предпринимательской деятельности, предусмотрев при необходимости последующую квалификацию таких деяний в качестве административных правонарушений". На выполнение президент дал время до 1 декабря 2018 года.