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Egypt Air направит первый рейс в Москву 12 апреля

Экономика и бизнес
16 марта, 10:57 дата обновления: 16 марта, 11:18 UTC+3

Гендир национального перевозчика Сафуат Мусаллям сообщил, что "будут выполняться три рейса в неделю - по вторникам, четвергам и воскресеньям"

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© REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

КАИР, 16 марта. /ТАСС/. Египетская компания Egypt Air совершит 12 апреля первый рейс в Москву после решения о возобновлении авиасообщения между Россией и АРЕ. Об этом говорится в обнародованном в пятницу официальном заявлении компании. Как сообщил генеральный директор национального перевозчика Сафуат Мусаллям, "будут выполняться три рейса в неделю - по вторникам, четвергам и воскресеньям на самых современных самолетах нашего парка".

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Авиакомпания "Аэрофлот" 13 марта уже объявила о возобновлении регулярных рейсов из Москвы в Каир с 11 апреля и открыла в тот же день продажи билетов. Рейсы будут выполняться по понедельникам, средам и субботам. Вылет из Москвы в 20:50, прибытие в Каир - в 00:25. Вылет из Каира планируется на 01:25, прибытие в Москву - в 06:50, сообщила авиакомпания. С 12 июня по 2 июля 2018 года в период проведения в России Чемпионата мира по футболу рейсы будут ежедневными.

Авиасообщение между Египтом и Россией было прекращено по решению Москвы в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 туристов и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт. В начале января 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок в Каир. Последующие два месяца ушло на урегулирование технических вопросов, в том числе бронирование слотов и составление расписания, а также решения вопроса о присутствии в аэропорту Каира российских сотрудников безопасности.
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