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Путин поручил правительству законодательно закрепить статус самозанятых

Экономика и бизнес
16 марта, 11:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, марта. /ТАСС

Отмечается, что до конца 2018 года в России действуют налоговые каникулы для самозанятых

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МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин по итогам послания Федеральному собранию поручил правительству завершить процесс закрепления правового статуса самозанятого населения. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

"С учетом ранее данных поручений завершить работу по закреплению правового статуса самозанятых граждан", - говорится в документе.

В ноябре 2017 года бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил предоставить самозанятым гражданам РФ статус индивидуального предпринимателя. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил ведомствам - Министерству финансов РФ, Министерству экономического развития, Минтруду и Министерству юстиции изучить это предложение. Минэкономразвития позже заявило, что в целом поддерживает эту идею.

Однако Минфин не согласился с МЭР. По заявлению замминистра финансов Ильи Трунина, наделение самозанятых статусом индивидуального предпринимателя принесет им больше проблем, чем плюсов. Минфин уверен, что у самозанятых должен быть особый облегченный статус, который позволяет заниматься только определенными видами деятельности.

По словам Трунина, Минфин выступает за ввод специальных норм для самозанятых. Поправки в Гражданский кодекс, которые позволяют вносить такие изменения, уже были приняты летом 2017 года.

В феврале 2018 года Минэкономразвития России подготовило предложения по специальному налоговому режиму для самозанятых, которые предполагают введение ставки налога в 6%.

По мнению главы МЭР Максима Орешкина, для самозанятых должен применяться единый платеж, который будет "расщепляться" на уровне налоговых органов. Законодательство по этому вопросу может быть принято уже в весеннюю сессию, считает министр.

До конца 2018 года в России действуют налоговые каникулы для самозанятых. Однако пока в таком качестве зарегистрировались и встали на учет в налоговых органах лишь 1 тыс. человек. Предполагается, что по истечению срока каникул самозанятые должны прекратить заниматься своей деятельностью, стать индивидуальными предпринимателями или уплачивать НДФЛ по ставке 13%.

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Персоны
Титов, Борис Юрьевич Трунин, Илья Вячеславович Путин, Владимир Владимирович Орешкин, Максим Станиславович Медведев, Дмитрий Анатольевич
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