Аксенов: экономика Крыма после воссоединения с РФ развивается рекордными темпами

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 марта. /ТАСС/. Экономика Республики Крым после воссоединения полуострова с Россией показывает рекордные темпы роста. Об этом в пятницу сообщил глава региона Сергей Аксенов на торжественном собрании, посвященном четвертой годовщине референдума, который в 2014 году определил судьбу полуострова.

СПЕЦПРОЕКТ Весь Крым Факты, цифры, люди, события - как живет полуостров после воссоединения с Россией

"По итогам прошедшего года практически во всех основных отраслях экономики Крыма зафиксированы положительные тенденции. Общий рост экономики составляет более 10%. Это рекордный показатель за последнее десятилетие. Он в десять раз превышает аналогичный показатель 2013 года - последнего года украинского господства", - рассказал Аксенов.

Он также отметил, что государственная поддержка сельского хозяйства в регионе увеличилась в сравнении с 2013 годом более чем в 20 раз, финансирование здравоохранения - в два с лишним раза, расходы на социальную защиту населения выросли почти в два раза.

Глава республики добавил, что власти страны поставили Крыму задачу "снизить как минимум в два раза количество бедных, увеличить ВВП на душу населения в полтора раза, обеспечить устойчивый демографический рост, повысить уровень зарплат и пенсий, качество и доступность здравоохранения".

"Уверен, что Крым выполнит задачи", - отметил политик.

11 марта 2014 года Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет на фоне политического кризиса и смены власти на Украине приняли декларацию о независимости автономной Республики Крым и города Севастополя.

16 марта на полуострове при явке более 80% прошел референдум, по результатам которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% - Севастополя. Договор о принятии новых субъектов в состав России приняли 18 марта.