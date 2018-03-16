Более 100 км дорог будет построено в Москве в 2018 году

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Более 100 км дорог, развязок, тоннелей и эстакад будет построено в столице в 2018 году. Об этом в пятницу сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, открывая новую эстакаду через Варшавское шоссе со съездом на улицу Маршала Савицкого в Щербинке.

"В этом году в Москве будет построено и реконструировано около 115 км дорог, развязок, тоннелей, эстакад. Один из таких крупных объектов находится здесь, в районе Щербинки. Щербинка, по сути дела, разделена двумя магистралями - железнодорожной и автодорожной, в прошлом году мы запустили железнодорожную эстакаду, сейчас запускаем эстакаду через Варшавку, - еще одной транспортной проблемой в Щербинке и Южном Бутове станет меньше", - сказал он.

По словам мэра, строительство эстакады через Варшавское шоссе со съездом на улицу Маршала Савицкого было начато в сентябре 2016 года и завершено в марте 2018, - на полгода раньше планового срока. Новая эстакада обеспечивает съезд с Варшавского шоссе при движении из центра на улицу Маршала Савицкого, выезд из Щербинки по улице 40 лет Октября на Варшавское шоссе в сторону центра, а также разворот на Варшавском шоссе при движении из центра.

Кроме того, открытие движения позволит ликвидировать заторы на пересечении Варшавского шоссе с улицами Маршала Савицкого 40 лет Октября. Длина эстакады - 606 метров с двумя полосами движения. В весенне-летний период планируется благоустроить прилегающие территории.

Новая эстакада построена в рамках реконструкции Варшавского шоссе на участке от проектируемого проезда № 728 до объездной дороги на подмосковный Подольск. Всего в рамках проекта планируется реконструировать 6,8 км дорог. Срок окончания работ намечен на третий квартал 2018 года.