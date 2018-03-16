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Росавтодор направит 11 млрд рублей на развитие федеральных дорог в Карелии

Экономика и бизнес
16 марта, 11:58 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК ПЕТРОЗАВОДСК 16, марта. /ТАСС

Министр транспорта Максим Соколов подчеркнул, что проходящие по территории региона федеральные трассы являются одними из лучших в России по нормативному состоянию

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ПЕТРОЗАВОДСК, 16 марта. /ТАСС/. Федеральное дорожное агентство России (Росавтодор) направит в 2018 году на развитие федеральных дорог в Карелии порядка 11 млрд рублей, сообщил в пятницу министр транспорта России Максим Соколов на совещании в Петрозаводске.

"За последние годы было принято более 300 км дорог из региональной собственности в федеральную. На текущий 2018 год по плану федерального дорожного агентства порядка 11 млрд рублей будет направлено в республику на развитие федеральных трасс. Мощная сумма, она в несколько раз превосходит объем регионального дорожного фонда", - сказал Соколов.

Он отметил, что федеральные трассы, проходящие по территории региона, являются одними из лучших в России по нормативному состоянию.

Ранее, в частности, федеральную собственность передали более 50 км дороги до пункта пропуска "Вяртсиля" на границе с Финляндией, подъезд от Петрозаводска к аэропорту "Бесовец", трассу на Медвежьегорск.

Сеть федеральных дорог в Карелии насчитывает более 1,3 тыс. км.

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