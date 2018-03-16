Банки будут раскрывать информацию о риске потери ликвидности с середины 2018 года

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Банк России опубликовал проект указания, которое обязывает системно значимые кредитные организации раскрывать информацию о расчете норматива чистого стабильного фондирования (НЧСФ). Целью разработки документа - реализация требований Базельского комитета по банковскому надзору к раскрытию информации компонента 3 "Рыночная дисциплина" Базеля II, говорится в сопроводительной записке к проекту.

Банки рассчитывают норматив чистого стабильного фондирования Н28 (Н29) с 1 января 2018 года. Данный показатель регулирует риск потери ликвидности банковской группы или самостоятельной кредитной организации, обусловленный структурой активов и обязательств с учетом их сроков, сумм и типов, а также других факторов, характеризующих ликвидность активов и стабильность обязательств.

Проект указания устанавливает форму и порядок раскрытия информации о расчете норматива, а также о компонентах его расчета на полугодовой основе. "Первое раскрытие информации о расчете НЧСФ предполагается за первое полугодие 2018 года", - говорится в сопроводительной записке.

Норматив рассчитывается как отношение величины имеющегося стабильного фондирования к величине требуемого стабильного фондирования. Минимально допустимое числовое значение Н28 и Н29 устанавливается на уровне 100%. Таким образом, соблюдение НЧСФ обеспечивает наличие у банковской группы или кредитной организации стабильных источников обязательств в объеме, достаточном для фондирования ее балансовых активов и внебалансовых обязательств, говорится в документах регулятора.