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Сбербанк выпустил первую в России кредитную бизнес-карту для предпринимателей

Экономика и бизнес
16 марта, 12:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, марта. /ТАСС

Срок действия таких бизнес-карт составляет 36 месяцев, а льготный период кредитования, когда проценты по кредиту не начисляются, - 50 дней

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МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Сбербанк первым в России выпустил кредитную бизнес-карту для малого бизнеса с лимитом от 100 тыс. до 1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

"Наше предложение уникально, таких кредитных бизнес-карт на рынке России не существует. Есть единичные кобрединговые продукты, которые работают в отдельных ретейл-сетях. Кредитную бизнес-карту, которую предлагаем мы, можно использовать без ограничений для оплаты любых товаров и услуг как в торговых точках, так и в интернете. Более того, это удобный способ для малого бизнеса получить кредит", - отметил старший вице-президент Сбербанка, руководитель блока "Корпоративный бизнес" Анатолий Попов.

Срок действия таких бизнес-карт составляет 36 месяцев, а льготный период кредитования, когда проценты по кредиту не начисляются, - 50 дней.

В пресс-службе также отметили, что за время проведения пилотного проекта Сбербанк выпустил таких карт на 310 млн рублей кредитных договоров. Наиболее востребовано малым бизнесом использование кредитной бизнес-карты при оплате командировочных расходов, товаров и услуг.

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