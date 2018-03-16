Минсельхоз РФ повысил прогноз по урожаю зерна до 110-115 млн т

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Урожай зерна в России в текущем сельхозгоду может составить 110-115 млн т, экспортный потенциал составляет 50-52 млн т. Такую оценку озвучил директор департамента экономики, инвестиций и регулирования рынков АПК Минсельхоза Анатолий Куценко в ходе конференции газеты "Ведомости" "Агропромышленные активы: клондайк или неоправданный риск".

"По тем оценкам, что мы видим на юге, какие благоприятные условия там, - 110-115 млн т - это тот потенциал, если не будет катаклизмов", - сказал он.

Ранее Минсельхоз прогнозировал урожай на текущий сельхозгод в размере 106-110 млн т.

Говоря об экспортных возможностях российского рынка зерна Куценко отметил: "Сейчас мы видим 50-52 [млн т] в [нынешнем] сельхозгоду будет экспортировано". При этом прогнозируемый объем вывоза пшеницы составит 36-37 млн т. Ранее Минсельхоз прогнозировал экспорт зерна в размере 45-47 млн т.

Повышение прогноза, по словам Куценко, связано с объемом переходящих запасов зерна и темпами экспорта. "Мы еженедельно по 1 млн т добавляем (на экспорт - прим. ТАСС)", - сказал он.