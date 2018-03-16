ФАС и Минэнерго согласуют приказ об увеличении объемов биржевых торгов газом

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России и Минэнерго согласуют параметры совместного приказа об увеличении биржевых торгов газом на следующей неделе. Об этом сообщил журналистам замглавы ФАС Анатолий Голомолзин в кулуарах Антимонопольного форума объединения корпоративных юристов.

"На следующей неделе, я думаю, что мы уже свои позиции согласуем и по объемам, и по параметрам совместного приказа", - сказал он.

Голомолзин добавил, что планируется внесение совместного приказа в Минюст в первом полугодии.

Он подчеркнул, что увеличение объема биржевых торгов газом заложено в дорожной карте развития конкуренции в ТЭК. Дорожные карты по отраслям сейчас готовятся правительством после подписания в декабре 2017 указа президента о национальном плане развития конкуренции.

ФАС считает необходимым заложить верхний предел объемов торгов на уровне не менее 10% от поставок на внутренний рынок - 35-50 млрд кубометров в год, добавил замглавы ведомства.

Минэнерго и ФАС ведут дискуссию об обязательном уровне продажи природного газа на бирже не один год. ФАС еще в начале 2015 года ожидала "со дня на день" согласования Минюстом совместного приказа ФАС и Минэнерго РФ о биржевых торгах нефтью и природным газом.

Поправки в приказ, касающиеся торговли нефтью, были подписаны ФАС еще в конце 2014 года. В феврале 2015 года Голомолзин заявлял, что включение нефти и природного газа в совместный приказ ФАС и Минэнерго об обязательном объеме продажи нефти и газа на биржевых торгах снова было отложено из-за разногласий между ведомствами.

Минэнерго предлагало нефтяным компаниям продавать на бирже 1% от добычи нефти, ФАС - 5% от добычи или 10% от поставки на внутренний рынок.

Согласно приказу Минэнерго и Федеральной антимонопольной службы от 2013 г., минимальная величина продаваемых в месяц на биржевых торгах автомобильных бензинов, дизельного топлива, топлива для реактивных двигателей должна составлять 10% от нефтепродуктов, производимых или реализуемых компаниями, занимающими доминирующее положение на соответствующих рынках. Для мазута эта величина составляет 2%.