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ЦППК в апреле объявит конкурс на закупку поездов для второго направления "наземного метро"

Экономика и бизнес
16 марта, 13:39 UTC+3 ТВЕРЬ ТВЕРЬ 16, марта. /ТАСС

Как ожидается, доставку произведут уже в следующем году

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ТВЕРЬ, 16 марта. /ТАСС/. ОАО "Центральная пригородная пассажирская компания" (ЦППК) рассчитывает объявить конкурс на закупку поездов для второго направления Московских центральных диаметров (МЦД), так называемого "наземного метро", которое соединит Нахабино и Подольск. Об этом сообщил журналистам в пятницу генеральный директор ОАО "Центральная ППК" Максим Дьяконов.

"Мы рассчитываем, что данный конкурс будет объявлен нами в апреле. Поставка должна быть произведена в 2019 году. Предварительное количество подвижного состава - 27 единиц. Стоимость контракта оценивается примерно в 13,7 млрд рублей. Мы приглашаем всех участвовать в открытом конкурсе, в том числе и Тверской вагоностроительный завод", - сказал Дьяконов.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя отметил, что ТВЗ будет принимать участие в конкурсе на поставку этих поездов.

ТВЗ и ЦППК в пятницу заключили договор на поставку 23 электропоездов (115 вагонов) постоянного тока ЭГ2Тв "Иволга" для обслуживания первого маршрута, который ЦППК открывает в рамках проекта "Московские центральные диаметры" - между подмосковными городами Одинцово и Лобня через Савеловский и Белорусский вокзалы Москвы. Контракт подписан по итогам конкурса, объявленного ЦППК 26 декабря 2017 года. Общая стоимость поездов - 11,7 млрд рублей. В соответствии с договором, поставка поездов должна быть осуществлена в течение 2018 года, первые девять составов будут переданы заказчику в третьем квартале текущего года, в четвертом квартале - остальные.

ОАО "Центральная ППК" - крупнейший перевозчик пассажиров среди пригородных пассажирских компаний России. Доля компании в пригородных пассажирских перевозках в Московском железнодорожном узле составляет более 91%, в целом доля в России - свыше 63%.

АО "Тверской вагоностроительный завод" - единственное в России предприятие по созданию различных типов пассажирских вагонов локомотивной тяги для скоростей движения до 200 км/ ч. Завод специализируется на выпуске одноэтажных и двухэтажных пассажирских вагонов, вагонов для международных пассажирских перевозок (габарит RIC), различных типов грузовых вагонов и вагонов спецназначения, тележек для подвижного состава магистральных железных дорог, а также электропоездов нового поколения.

О проекте МЦД

Московские центральные диаметры фактически станут новыми наземными ветками метро, которые свяжут столицу с областью. Для пассажиров организуют удобные пересадки на другие виды транспорта, введут единую билетную систему, сервисы и навигацию. Поезда будут ходить с интервалами шесть минут в часы пик.

Для первого этапа выбрали два маршрута. Один свяжет Смоленское и Савеловское направления (МЦД Одинцово - Лобня), второй - Курское и Рижское (МЦД Нахабино - Подольск). Первые диаметры планируется запустить в 2019 году. По нему смогут ездить больше 40 млн пассажиров в год - почти в три раза больше, чем сейчас.

Всего рамках проекта планируется соединить все девять имеющихся в столице направлений железной дороги, создав 17 сквозных маршрутов.

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