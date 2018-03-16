Минтранс: Таджикистан пока не подтвердил переговоры с РФ по авиасообщению

ПЕТРОЗАВОДСК, 16 марта,/ТАСС/. Власти Таджикистана пока официально не уведомили Минтранс РФ о согласии на переговоры по авиасообщению, сообщил журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов.

"Я в прессе Республики Таджикистан читал, что они готовы приехать к нам, - сообщил он. - Но официального подтверждения пока нет".

На этой неделе российский Минтранс сообщил, что Таджикистан не разрешил российской авиакомпании "Уральские авиалинии" полеты из ряда регионов РФ: авиавласти Таджикистана не подтвердили полеты по направлениям Пермь - Душанбе, Краснодар - Ходжент, Челябинск - Душанбе и Жуковский - Куляб. В ответ российское ведомство заявило, что готово на "зеркальные меры".

На данный момент по маршрутам Пермь - Душанбе, Краснодар - Ходджент и Жуковский - Куляб не летает ни одна авиакомпания, а рейс Челябинск - Душанбе выполняется на основе разовых разрешений, и российская сторона требует предоставить постоянное.

Минтранс предложил провести переговоры с Таджикистаном 22 или 23 марта и до переговоров выдать авиакомпании "Уральские авиалинии" необходимые разрешения на выполнение полетов.

РФ и Таджикистан ограничивают авиаперелеты не впервые. В апреле 2017 года Минтранс запретил ряд рейсов таджикской авиакомпании "Сомон Эйр" в Россию в ответ на несогласие авиавластей Таджикистана согласовать в полном объеме полеты компании "Ямал" из подмосковного Жуковского. Тогда же были ограничены полеты "Ютэйр" и "Уральских авиалиний".