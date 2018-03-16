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Участники госзакупок с лета смогут выбирать банк для внесения средств на участие в торгах

Экономика и бизнес
16 марта, 14:05 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 16, марта. /ТАСС

Директор департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина Татьяна Демидова отметила, что необходимые документы должны быть приняты весной

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Участники электронных торгов по государственным закупкам получат право самостоятельно выбирать банки, на спецсчета в которых будут перечисляться деньги для обеспечения участия в конкурсах, рассказала ТАСС директор департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Министерства финансов РФ Татьяна Демидова.

"Сейчас это банки, которые определяются оператором электронной площадки [для проведения торгов по госзакупкам]. После принятия соответствующих актов будет пул банков, выбор которых будет принадлежать исключительно участнику закупки, он сам будет определять, с каким банком он работает, и после этого выбора оператор должен будет обеспечивать взаимодействие с соответствующей финансовой организацией", - рассказала Демидова.

Она добавила, что новый механизм также будет предусматривать возвращение финансовой организацией процентов за пользование теми средствами, которые участник внесет на соответствующие спецсчета для обеспечения участия в закупке.

По словам Демидовой, необходимые документы должны быть приняты весной, а вступить в силу летом 2018 года.

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