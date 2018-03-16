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Кабмин Украины готовится к разрыву программы экономического сотрудничества с РФ

Экономика и бизнес
16 марта, 13:57 дата обновления: 16 марта, 14:44 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 16, марта. /ТАСС

Премьер-министр заявил, что Киев увеличивает экспорт в ЕС и другие страны мира

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман

© Алексей Витвицкий/ТАСС

КИЕВ, 16 марта. /ТАСС/. Правительство Украины готовится прекратить действие программы экономического сотрудничества с Россией. Об этом сообщил в пятницу премьер-министр страны Владимир Гройсман.

"Правительство готово принять решение о разрыве программы экономического сотрудничества с РФ", - сообщил он в Twitter.

Указанная программа была одобрена сторонами в 2011 году и рассчитана на период до 2020 года. "Наша промышленность начала переориентироваться. Сложно, но мы переориентируемся и увеличиваем наш экспорт в ЕС и другие страны мира", - пояснил премьер в эфире телеканала "112 Украина". Он добавил, что решение о прекращении программы может быть принято на ближайшем очередном заседании правительства, то есть 21 марта. "Думаю, в среду мы его (решение - прим. ТАСС) примем", - сказал украинской премьер.

Программа предусматривает сотрудничество двух стран в различных сферах, в том числе в торговле, транспорте, курортно-рекреационной области, социально-гуманитарной, приграничной и ряда других.

Курс на денонсацию

После смены власти на Украине в 2014 году после массовых протестов новое руководство государства взяло резкий курс на сворачивание двустороннего сотрудничества с Россией. Так, парламент страны денонсировал договор о сотрудничестве с РФ в военной отрасли, соглашение о транзите по территории Украины российский воинских формирований, которые временно находятся на территории Молдавии.

Кроме этого, Верховная рада расторгла соглашения между правительствами Украины и РФ об организации военных межгосударственных перевозок и расчетов за них, о сотрудничестве в отрасли военной разведки и расторгла соглашение между правительствами двух стран о взаимной охране секретной информации. В 2016 году правительство Украины решило прекратить действие соглашения о сотрудничестве в сфере технической защиты информации.

В прошлом году по инициативе украинской стороны прекратило действие межправительственного соглашения о порядке взаимодействия при осуществлении экспорта товаров (продукции) военного назначения в третьи страны, а в ноябре того же года - соглашения с РФ о поставках вооружения и военной техники. Действие еще одного межправительственного соглашения в сфере ВТС (о сохранении специализации предприятий и организаций, которые участвуют в производстве продукции военного назначения), подписанное в 2000 году, Украина прекратила в одностороннем порядке 18 октября 2017 года.

Пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца заявляла ранее, что ее ведомство подготовило несколько вариантов приостановки действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с РФ. Среди них - полная либо частичная денонсация договора. Окончательное решение будет за президентом страны, добавила она.

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