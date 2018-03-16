ОНФ попросил Верховный суд обобщить практику по блокировке сайтов, продающих криптовалюту

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) обратились в Верховный суд РФ с просьбой выработать единую позицию по возможности блокировки мошеннических сайтов, которые занимаются продажей криптовалюты. Об этом говорится в сообщении пресс-службы движения, поступившем в ТАСС в пятницу.

В пресс-службе уточнили, что такое решение было принято после того, как районный суд Нижнего Тагила отказался по требованию прокуратуры Свердловской области заблокировать сайт по майнингу криптовалюты Тagilcoin. Инициатором обращения в прокуратуру выступила член Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Наталья Костенко. Ранее в беседе с ТАСС она заявила, что не согласна с принятым судебным решением и призывает прокуратуру обжаловать его.

"Считаем необходимым, чтобы Верховный суд РФ выработал позицию по блокировке сайтов по продаже криптовалют, так как отсутствие законодательства, где содержатся базовые понятия "криптовалюта", "блокчейн" и другие, не препятствует выявлению деятельности организаций, обладающих признаками финансовых пирамид. Тем более что суды, рассматривая заявления прокуратуры о блокировке сайтов по продаже криптовалюты, должны учитывать требования закона "О защите прав потребителей", согласно которому запрещено вводить в заблуждение потребителей относительно потребительских свойств и качеств приобретаемого продукта", - приводит пресс-служба ОНФ слова Костенко.

"В данном вопросе, во избежание принятия противоречивых судебных актов, высшими судебными инстанциями должна быть выработана четкая позиция по вопросу блокировки сайтов по продаже криптовалюты. И для этого мною в адрес Верховного суда направлен соответствующей депутатский запрос с просьбой разъяснения в соответствующем обзоре позиции относительно возможности блокировки в судебном порядке сайтов по продаже криптовалюты", - заключила Костенко.

Криптовалюта с Урала

Впервые информация о "тагилкойнах" появилась в ноябре 2017 года. По замыслу создателей, криптовалюта разработана для жителей Урала и моногородов России, но ее также могут приобретать жители других стран. В основе "уральской кpиптовaлюты" находятся исходные коды Litecoin, являющегося ответвлением биткойна.

На сайт обратили внимание эксперты ОНФ и обратились в региональную прокуратуру с просьбой разобраться в данной ситуации. Прокуратура, в свою очередь, обратилась в Ленинский районный суд Нижнего Тагила. В суде прокурор заявил, что в России официальной денежной единицей является рубль и введение других денег и выпуск денежных суррогатов запрещен. По его мнению, подобные единицы способствуют росту теневой экономики, могут использоваться в торговле наркотиками и оружием, а также в отмывании денег.

В свою очередь, суд отказался блокировать сайт. Судья сослался на то, что в настоящее время в РФ принимаются меры к законодательному регулированию оборота криптовалюты. А блокировка сайта Tagilcoin.org будет противоречить "разрабатываемой в настоящее время госполитике в отношении криптовалют".