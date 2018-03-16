ВТБ прогнозирует рост доли безналичных платежей в РФ до 40% в 2018 году

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. ВТБ прогнозирует рост доли безналичных платежей в России до 40% в 2018 году и до 50% к 2020 году. При этом оборот по картам достигнет 20-21 трлн рублей, говорится в сообщении банка.

"Доля безналичных расчетов превысит 50% уже по итогам 2019 года. В свою очередь, количество POS-терминалов приблизится к отметке 3 млн шт., а банковских карт - 277 млн. Безналичный оборот достигнет 26 трлн руб.", - отметил руководитель департамента эквайринга банка ВТБ Алексей Киричек, чьи слова приводятся в сообщении.

В 2018 году, по прогнозам ВТБ, банки выпустят еще порядка 9 млн пластиковых карт. Таким образом, по итогам текущего года количество карт на рынке приблизится к отметке 268 млн шт. Количество POS-терминалов в РФ увеличится более чем на 360 тыс. шт. и достигнет 2,4 млн устройств к концу 2018 года.

По данным кредитной организации, в 2017 году доля оплаты товаров и услуг банковской картой увеличилась до 38% с 32%, а сумма безналичных платежей выросла до 16 трлн руб. с 12 трлн.

Предполагается, что такое увеличение происходит за счет развития банковских программ лояльности, сервисов, позволяющих проводить оплату с помощью смартфона, а также роста эмиссии банковских карт и количества терминалов.

По итогам 2017 года количество банковских карт в РФ достигло 259 млн шт. За 12 месяцев этот показатель увеличился на 9 млн шт.