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ФАС: частные электронные площадки получат доступ к организации торгов по Гособоронзаказу

Экономика и бизнес
16 марта, 14:54 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 16, марта. /ТАСС

Замруководителя ведомства Максим Овчинников уточнил, что подобные торги планируется начать в 2019 году

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Частные площадки будут допущены к организации электронных торгов, сведения о которых составляют государственную тайну. Подобные торги планируется начать уже в 2019 году, рассказал замруководителя Федеральной антимонопольной службы Максим Овчинников, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах конференции "Гособоронзаказ. Закупки: регламент, процедура, контроль. Ценообразование".

"У нас большой проект - перевод в электронную форму всех торгов, сведения о которых составляют государственную тайну. Мы надеемся к концу 2018 года его завершить и выпустить все необходимые нормативные документы, которые регулировали бы этот процесс. [Мы] утвердим требования, и любая компания, которая захочет организовать подобного рода инфраструктуру, разумеется, будет допущена и составит конкуренцию уже действующему оператору, что позволит эффективно обеспечить процедуры [торгов]", - отметил Овчинников.

Он сообщил, что в требованиях к операторам площадок будет прописано, что они будут согласовывать систему защиты секретной информации с Федеральной службой безопасности. "Все вплоть до допусков конкретных лиц, которые работают у оператора электронной торговой площадки, должно быть проверено и аттестовано ФСБ", - сказал замруководителя ФАС.

В частности, задачей площадки будет недопуск к торгам участников, которые реально не намерены участвовать в конкурсе, но используют допуск к заказам для сбора данных о Гособоронзаказе.

Также Овчинников добавил, что возможность организации электронных торгов по Гособоронзаказу, информация о которых составляет гостайну, уже вызвала интерес со стороны операторов частных торговых площадок. "Они оценивали бизнес-проект, но потом не стали пока входить [с конкретными проектами], потому что ждут выработки всех требований", - заметил Овчинников.

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