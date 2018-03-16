Десять нацпроектов или программ будут созданы по ключевым направлениям послания президента

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Десять ключевых направлений, обозначенных президентом РФ Владимиром Путиным в ежегодном послании Федеральному собранию, будут реализованы через механизм национальных проектов или программ. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Андрей Белоусов.

"Задачи, которые стоят в нынешнем послании, более масштабны, чем в указах 2012 года. Сохранение ручного управления просто невозможно, поэтому мы предполагаем, что по каждому из 10 направлений будет сформирован национальный проект или программа - там, где проект не годится как инструмент. Совершенно меняется механизм работы министерств - министры становятся ключевыми фигурами, ответственными за реализацию этих программ. Ответственность будет персональная", - сказал он.

По словам Белоусова, будет пять социальных направлений и пять программ в экономической области. В социальные направления вошли здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, демография. Экономический блок включает повышение производительности труда, цифровую экономику, качественные и безопасные дороги, малый и средний бизнес, поддержку экспорта.

Механизм нацпроектов был опробован в правительстве неоднократно, но теперь будет отформатирован с учетом выявленных недочетов, отметил помощник президента.

Белоусов напомнил, что реализация майских указов сопровождалась огромным количеством поручений президента и председателя правительства. "Образовался такой вал поручений. Конечно, они все стояли на контроле, они выполнялись, и так далее. Этих поручений - без преувеличений - были сотни. Это означает, по-русски говоря, ручное управление", - сказал чиновник.

Он подчеркнул, что членам правительства для выполнения задач будет дано больше свободы, но в то же время будет налагаться больше ответственности. "Включая, конечно, и министров - в первую очередь, но и вице-премьеров, и председателя правительства. Ответственность будет общая, но разделенная. Но с большей свободой - хочу это подчеркнуть", - резюмировал Белоусов.

Расходы бюджета на реализацию поручений Федеральному собранию

Помощник президента также отметил, что поручения, озвученные в послании Федеральному собранию, укладываются в возможности российского бюджета. "За этим [работой над посланием] стояли большие финансовые расчеты, так как мы должны были понимать, что те предложения, которые озвучивает президент, те указания, не выходили за формат возможностей нашей бюджетной системы. Это было все соблюдено", - сказал он.

По словам Белоусова, основная часть средств - до двух третей, необходимых для исполнения поручений будет получена за счет ускорения экономического роста, еще часть - за счет сокращения бюджетных расходов. Он отметил, что расходы на исполнение поручений в течение шести лет составят порядка 1,5% ВВП.

"Средств нам хватит, сейчас эти расчеты уточняются. Если говорить о шестилетии, примерно речь идет о величине порядка 1,5% ВВП. Это достаточно много, но, может быть, не фатально много, учитывая, что у нас весь бюджет - порядка 30% ВВП", - сказал Белоусов.

По его словам, главными статьями затрат станут здравоохранение и инфраструктура: "Основные, самые емкие получатели, где у нас самое большое недофинансирование, надо будет решать - за счет всех источников, кстати сказать, не только за счет бюджета - это здравоохранение и инфраструктура, просто в силу того, что они достаточно капиталоемкие. Цифровизация тоже достаточно емкая история".

"Примерно половину из этих ресурсов, до 1% [ВВП], даже порядка двух третей, мы получим за счет ускорения экономического роста с 2% до 3,5-3,8-4%, где-то в этом диапазоне, как это сформулировано и в послании, и в перечне поручений. Остальную часть нам придется искать за счет дополнительной экономии, такие возможности в бюджете есть", - сказал Белоусов.

Так, например, часть средств будет получена за счет сокращения расходов бюджета на оборону и капитальное строительство, отметил он.

"Просто в силу того, что мы прошли пик цикла насыщения наших вооруженных сил новыми видами вооружения и военной техники. И есть, безусловно, возможности повышения эффективности бюджетных расходов в целом и, соответственно, в сокращении бюджетных расходов в сфере капитального строительства. Это большая сфера, там порядка 600 млрд рублей ежегодно, там тоже можно сэкономить, я думаю, десятки миллиардов рублей как минимум, - указал помощник президента. - И есть там еще кое-где помельче вещи. За счет укрупнения субсидий - там тоже есть возможность повысить их эффективность".

Ускорение экономики

Рост российской экономики выше среднемирового уровня создаст финансовые поступления, покрывающие примерно половину или более новых потребностей в средствах на здравоохранение, образование, отметил Белоусов. "Правительство с ЦБ должны обеспечить выход на темпы роста экономики РФ выше среднемировых. И это не благое пожелание - это важно потому, что это условие реализации всех остальных целей. Расчеты показывают, что выход на эти темпы создаст нам дополнительные финансовые поступления в финансовую систему, покрывающие примерно половину или даже больше тех дополнительных потребностей, которые нам необходимо будет вложить в здравоохранение, образование и т.д.", - сказал Белоусов.

Как отметил помощник президента, прежде всего Россия должна войти в пятерку крупнейших стран мира по паритету покупательной способности.

"Это означает, что мы должны обогнать Германию. Четыре страны, которые будут находиться перед нами, - это США, Китай, Япония и Индия. И мы должны быть пятыми. Такая задача стоит на 2024 год", - заявил он.