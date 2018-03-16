Трассу до границы с ЕС могут отдать в федеральную собственность в 2018 году

ПЕТРОЗАВОДСК, 16 марта. /ТАСС/. Передача региональной трассы Кочкома - Тикша - Ледмозеро - Костомукша - Госграница, пересекающей Карелию с востока на запад и ведущей к границе с Финляндией, может произойти в 2018 году, сообщил в пятницу журналистам глава республики Артур Парфенчиков после закрытого совещания с участием министра транспорта РФ Максима Соколова.

"Мы говорили о расширении сети федеральных дорог, и Максим Юрьевич [Соколов] подтвердил, что принято принципиальное решение, и мы сейчас вместе работаем над тем, чтобы в этом году завершить процедуру передачи дороги Кочкома - Госграница в федеральное ведение. Это очень важная трасса. С 2019 года федеральное агентство по дорогам приступит к ее нормативному содержанию", - сказал Парфенчиков.

По его словам, работы по приведению дороги в нормативное состояние планируют провести в течение двух-трех лет.

Как заявил Парфенчиков в августе, придание трассе федерального статуса позволит значительно улучшить условия движения автотранспорта к пограничному пункту пропуска "Люття", что во многом позволит разгрузить пункты пропуска на юге Карелии и в Ленинградской области.