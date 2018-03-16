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Белоусов: развитие энерго- и транспортной инфраструктуры в РФ должно быть скоординировано

Экономика и бизнес
16 марта, 14:54 UTC+3 МОСКВА 16, марта. /ТАСС

По словам помощника президента, необходимо создание системы территориального планирования, плана по развитию магистральной инфраструктуры

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МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Развитие энергетической и транспортной инфраструктуры в России должно быть взаимосвязано. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Андрей Белоусов, комментируя послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

По его словам, необходимо создание системы территориального планирования, пространственного развития, плана по развитию магистральной инфраструктуры. "Речь идет о транспортной инфраструктуре и об энергетической инфраструктуре. Сейчас такие документы в том или ином виде есть, они готовятся и в Минэнерго, и в Минтрансе, - сказал Белоусов. - Проблема в том, что они мало связаны между собой. Предстоит к ним еще раз вернуться, их посмотреть, увязать с нашими финансовыми возможностями".

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"У нас очень много примеров, когда мы строим железную дорогу, а потом думаем, как ее электрифицировать. Почему это было включено в послание? Потому что мы находимся в определенной точке экономического развития, когда для нас эти задачи стали не теоретическими, а практическими", - подчеркнул помощник президента.

Белоусов также отметил, что развитие энергетической инфраструктуры должно в первую очередь идти в регионах с высоким потенциалом развития предпринимательской активности. "Чтобы мы развивали энергетику в тех направлениях, где мы считаем будет аккумулироваться предпринимательская активность, включая Дальний Восток и Калининград", - сказал он.

Помощник президента также добавил, что при развитии генерации необходимо соблюдать энергетический баланс в стране и координировать строительство генерирующих станций с развитием сетевого комплекса. "Там не только альтернативные источники, это и обычная, традиционная, генерация, атомная генерация, тепловая, гидрогенерация. Это и линии электропередачи, это и магистральные линии электропередачи, это и развитие МРСК (входит в "Россети", управляет распределительными сетями - прим. ТАСС). Все должно быть увязано в системе", - считает Белоусов.

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