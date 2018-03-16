"Атомэнергомаш" поставит Ростеху оборудование для мусорозаводов на 20 млрд рублей

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Ростех заказал у другой госкорпорации - "Атомэнергомаша" (входит в машиностроительный дивизион Росатома) оборудование для четырех мусороперерабатывающих заводов в Московской области на сумму свыше 20 млрд рублей, сообщила ТАСС пресс-служба госкорпорации Ростех.

Контракт подписала структура Ростеха - "РТ-Инвест", - которая строит пять мусороперерабатывающих заводов - четыре в Подмосковье и один в Татарстане. Новые предприятия также будут генерировать электроэнергию. "РТ-Инвест" объединил усилия двух крупнейших государственных корпораций Ростех и "Росатом" с целью локализации высокотехнологичного оборудования на территории РФ с общим объемом инвестиций в Московскую область на более чем на 20 млрд рублей", - сказал ТАСС генеральный директор АО "РТ-Инвест" Андрей Шипелов.

"Таким образом проект гарантирует стабильные налоговые поступления в бюджет и высокий уровень заработной платы в промышленном секторе Московского региона", - добавил он. Контракт на производство, поставку и установку двенадцати единиц котельного оборудования - по три на каждый завод, - а также четырех турбин и воздушных конденсаторов для заводов в Московской области был заключен между "Атомэнергомашем" и "дочкой" "РТ-Инвест" - АГК-1 в конце прошлого года. В настоящее время оборудование, с помощью которого будет осуществляться термическая переработка отходов в электроэнергию, уже запущено в производство. Отгрузка оборудования на московские заводы намечена на 2019-2020 годы.

"Для "Атомэнергомаша" - это важный заказ с точки зрения роста портфеля заказов по неатомным продуктам", - сообщила ТАСС в пресс-служба машиностроительного дивизиона Росатома.

Рост неатомных заказов

"Атомэнергомаш" является поставщиком комплексных решений для атомной, тепловой энергетики, газовой и нефтехимической промышленности. Компания объединяет порядка 30 крупных производственных, научно-исследовательских, инжиниринговых предприятий на территории России и за рубежом. Компания работает над увеличением доли заказов по новым (неатомным) видам бизнеса.

Согласно стратегии "Атомэнергомаша", до 2030 г. доля выручки по новым бизнесам должна составить не менее 45%. Компания еще не публиковала данные по выручке и доле неатомных заказов в ней в 2017 году.

В портфеле заказов "Атомэнергомаша" доля неатомных заказов по итогам 2017 г. составила более половины - 52%. Новые виды бизнеса обеспечили в 2017 году заказы на 236 млрд рублей при общем объеме портфеля почти 455 млрд рублей.

Японские технологии

"РТ-Инвест" будет строить в Подмосковье четыре мусоросжигательных завода - первые два завода должны заработать в 2021 году в Воскресенском и Наро-Фоминском районах, еще два - в Солнечногорском и Ногинском районах - планируется ввести в эксплуатацию к 2022 году.

Мощность каждого из четырех объектов в Московской области составит 700 тыс. тонн переработки ежегодно с выработкой 70 МВт электроэнергии.

Пятый мусоросжигающий завод будет построен в Казани. С учетом пятого завода "РТ-Инвест" ежегодно будет перерабатывать 2,95 млн тонн мусора и вырабатывать 335 МВт электроэнергии.

Котельное оборудование для мусоросжигающих заводов в Подмосковье будет производиться на площадке завода ПАО "ЗиО- Подольск" - одного из крупнейших изготовителей подобной техники в стране.

Заводы по переработке отходов в Подмосковье будут строиться по технологии японско-швейцарской компании Hitachi Zosen INOVA. Ростех заявляет, что на текущий момент это самая референтная технология в Европе с жесткими требованиями к экологическим параметрам работы оборудования.