Шувалов: окончательное решение о настройке налоговой системы примут в апреле-мае 2018 года

ГОРКИ, 16 марта. /ТАСС/. Окончательное решение о настройке налоговой системы РФ будет принято в апреле-мае 2018 года, заявил журналистам первый вице-премьер Игорь Шувалов.

"По налогам ясность будет чуть позже, по совокупным налоговым решениям. Мы предварительно обсуждали между теми, кто в Государственной думе отвечает за эти вопросы, и в правительстве, и в администрации президента. Есть понимание, наше общее предположение как это сделать, окончательно мы соберемся, наверное, у президента через несколько недель для того, чтобы поставить точку и уже начинать формальные процедуры с парламентом", - сказал Шувалов, отвечая на вопрос, принято ли окончательное решение о настройке налоговой системы в РФ.

Первый вице-премьер добавил, что итоговое совещание на эту тему состоится в апреле-мае 2018 года. "Здесь все исходит из того, что вы слышали в послании [президента]. С одной стороны, налоговая система не должна быть обременительной для бизнеса, для того чтобы бизнес развивался, с другой стороны мы должны решать серьезные задачи, в том числе по инфраструктурному обустройству", - пояснил Шувалов.

Регулирование неналоговых платежей

Правительство РФ совместно с Госдумой в ближайшее время примет решение по вопросу регулирования неналоговых платежей для бизнеса, сообщил Шувалов по итогам совещания по экономическим вопросам, которое провел премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Мы договорились, что постараемся с законодателями, с Государственной думой в ближайшие месяцы урегулировать вопрос, касающийся этих самых важных платежей, по совокупности - более 80% платежей, который заботят представителей бизнеса", - сказал Шувалов.

Предложение Минфина - включить порядок взимания этих платежей отдельной главой в Налоговый кодекс.

"Мы услышали и опасения бизнеса, которые считают, что в полном объеме ответственность за неисполнение таких норм станет значительно жестче, включая уголовную ответственность. Впереди - наша отдельная и сложная дискуссия с представителями бизнеса, каким образом эти платежи должны взиматься и какова ответственность предпринимателя в случае невнесения таких платежей", - отметил первый вице-премьер.

По его словам, в отношении платежей, которые по своей сути близки к государственной пошлине и являются платой за услуги, решено не торопиться с определением их статуса и порядка ответственности, поскольку это может навредить работе многих государственных учреждений. Стоит задача внести больше порядка, прозрачности и предсказуемости в вопросе, кто и за что может взимать подобную плату, а когда она взиматься не должна.

"В том числе сегодня прозвучало предложение, чтобы был сформирован соответствующий реестр таких платежей, и все, что не будет в этот реестр входить, не будет считаться законным платежом", - рассказал Шувалов.

В ближайшее время в правительстве пройдут соответствующие консультации, чтобы первый блок работы по этим неналоговым платежам "мы с законодателями оформили в ближайшие месяцы", добавил первый вице-премьер. Он подчеркнул, что власти понимают свою ответственность, поскольку этот вопрос касается и инвестиционного предпринимательского климата, "работа эта очень сложная, ее откладывать невозможно".