Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.03:
$ 57.49
€ 70.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Шувалов: окончательное решение о настройке налоговой системы примут в апреле-мае 2018 года

Экономика и бизнес
16 марта, 16:13 UTC+3 ГОРКИ 16, марта. /ТАСС

Первый вице-премьер добавил, что правительство совместно с Госдумой в ближайшее время также примет решение по вопросу регулирования неналоговых платежей для бизнеса

Поделиться
Материал из 1 страницы

ГОРКИ, 16 марта. /ТАСС/. Окончательное решение о настройке налоговой системы РФ будет принято в апреле-мае 2018 года, заявил журналистам первый вице-премьер Игорь Шувалов.

Смотрите также
Президент РФ Владимир Путин во время выступления с ежегодным посланием к Федеральному собранию РФ

О чем говорил Владимир Путин в послании Федеральному собранию

"По налогам ясность будет чуть позже, по совокупным налоговым решениям. Мы предварительно обсуждали между теми, кто в Государственной думе отвечает за эти вопросы, и в правительстве, и в администрации президента. Есть понимание, наше общее предположение как это сделать, окончательно мы соберемся, наверное, у президента через несколько недель для того, чтобы поставить точку и уже начинать формальные процедуры с парламентом", - сказал Шувалов, отвечая на вопрос, принято ли окончательное решение о настройке налоговой системы в РФ.

Первый вице-премьер добавил, что итоговое совещание на эту тему состоится в апреле-мае 2018 года. "Здесь все исходит из того, что вы слышали в послании [президента]. С одной стороны, налоговая система не должна быть обременительной для бизнеса, для того чтобы бизнес развивался, с другой стороны мы должны решать серьезные задачи, в том числе по инфраструктурному обустройству", - пояснил Шувалов.

Регулирование неналоговых платежей

Правительство РФ совместно с Госдумой в ближайшее время примет решение по вопросу регулирования неналоговых платежей для бизнеса, сообщил Шувалов по итогам совещания по экономическим вопросам, которое провел премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Мы договорились, что постараемся с законодателями, с Государственной думой в ближайшие месяцы урегулировать вопрос, касающийся этих самых важных платежей, по совокупности - более 80% платежей, который заботят представителей бизнеса", - сказал Шувалов.

Предложение Минфина - включить порядок взимания этих платежей отдельной главой в Налоговый кодекс.

"Мы услышали и опасения бизнеса, которые считают, что в полном объеме ответственность за неисполнение таких норм станет значительно жестче, включая уголовную ответственность. Впереди - наша отдельная и сложная дискуссия с представителями бизнеса, каким образом эти платежи должны взиматься и какова ответственность предпринимателя в случае невнесения таких платежей", - отметил первый вице-премьер.

По его словам, в отношении платежей, которые по своей сути близки к государственной пошлине и являются платой за услуги, решено не торопиться с определением их статуса и порядка ответственности, поскольку это может навредить работе многих государственных учреждений. Стоит задача внести больше порядка, прозрачности и предсказуемости в вопросе, кто и за что может взимать подобную плату, а когда она взиматься не должна.

"В том числе сегодня прозвучало предложение, чтобы был сформирован соответствующий реестр таких платежей, и все, что не будет в этот реестр входить, не будет считаться законным платежом", - рассказал Шувалов.

В ближайшее время в правительстве пройдут соответствующие консультации, чтобы первый блок работы по этим неналоговым платежам "мы с законодателями оформили в ближайшие месяцы", добавил первый вице-премьер. Он подчеркнул, что власти понимают свою ответственность, поскольку этот вопрос касается и инвестиционного предпринимательского климата, "работа эта очень сложная, ее откладывать невозможно".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2018
Страны
Россия
Персоны
Шувалов, Игорь Иванович Медведев, Дмитрий Анатольевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СК РФ возбудил уголовные дела о покушении на Юлию Скрипаль и об убийстве Николая Глушкова
2
Рабочая группа: выступление делегации РФ в ООН о нарушениях Украины в Крыму под угрозой
3
Несколько тысяч человек простились с Олегом Табаковым в МХТ имени Чехова
4
Представление "Арсенала" - соперника ЦСКА в футбольной Лиге Европы
5
Лавров: главе минобороны Великобритании своими заявлениями хочется войти в историю
6
Ковальчук продал подаренный за победу на ОИ-2018 автомобиль
7
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама