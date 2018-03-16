Шувалов: инвесторы подали заявки на российские суверенные бонды на $4 млрд

ГОРКИ, 16 марта. /ТАСС/. Зарубежные и российские инвесторы подали заявки на российские суверенные бонды на $4 млрд долларов. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.

"Уже идет размещение (суверенных облигаций РФ - прим. ТАСС), там и рефинансирование, и новое размещение. Вчера уже начали работать, вчера уже были заявки на $4 млрд. Это выпуск сложный, который будет касаться возможностей и для тех, кто хочет репатриировать капитал, и дополнительные займы для обслуживания нужд федерального бюджета", - сказал Шувалов.

Он добавил, что заявки на покупку суверенного российского долга поступали как от российских, так и от иностранных инвесторов.

Минфин 7 марта открыл книгу заявок на обмен суверенных еврооблигаций с погашением в 2030 году ("Россия-30") на сумму $4 млрд. Организатор - "ВТБ Капитал". Заявки будут одобрены 16 марта по цене, не превышающей 113,5% от номинальной стоимости (с учетом амортизации бумаг).

В обмен на "Россию-30" Минфин предложит два выпуска евробондов, размещенных в 2017 году, а также новый выпуск на $3 млрд. Заявки на обмен принимались по 15 марта, они будут удовлетворены 16 марта, расчеты пройдут 21 марта.