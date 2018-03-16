Строительство второй очереди Технопарка "Сколково" займет три года

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Строительство второй очереди Технопарка "Сколково" будет идти в течение ближайших трех лет - за это время будет построено 75 тыс. кв метров офисных и лабораторных площадей, сообщила в пятницу пресс-служба Фонда "Сколково".

Вопрос о проектировании второй очереди Технопарка "Сколково" обсуждался на состоявшемся 15 марта заседании Совета Фонда. Нынешнее здание Технопарка - крупнейшего в Восточной Европе - было открыто в январе 2017 года, однако он уже заполнен на 98,5%.

Отмечается, что первая очередь Технопарка "Сколково" была построена на средства Фонда. Вторая должна стать инвесторским проектом.

По словам президента "Сколково" Виктора Вексельберга, главное, что в новых зданиях должны быть обеспечены все условия для создания самых современных лабораторий на перспективу. "Мы сохраняем приверженность принципам международной кооперации в науке и в бизнесе", - цитирует главу "Сколково" пресс-служба.

Гендиректор Технопарка Ренат Батыров отметил, что компании-резиденты растут в "Сколково" быстрее, чем вне его - "за счет тех возможностей, которые в нем заключены".

Один из ключевых партнеров "Сколково" - Сбербанк намерен построить на территории иннограда жилой квартал для сотрудников своего дата-центра и технопарка, было заявлено на заседании Совета Фонда. Вексельберг назвал это событие "знаковым".

Возможности Технопарка "Сколково"

В офисах и лабораториях действующего Технопарка работает 202 компании. Средний объем выручки стартапов - резидентов составляет 20 млн рублей в год. Все компании- учкатники имеют доступ к 16 Центрам коллективного пользования (ЦКП).

"Благодаря их сервисам, "сколковские" компании смогли сэкономить порядка 2,5 млрд рублей на покупке оборудования. ЦКП выполнили для участников Фонда заказов на сумму свыше 200 млн рублей", - отметил Батыров.

В ноябре прошлого года в Технопарке открылся Биомедицинский коворкинг, благодаря которому стартапам не нужно тратить собственные средства на лабораторную мебель и оборудование. Компании-участники могут арендовать лабораторию на срок от одного дня. В робототехническом хакспейс Технопарка оборудованы места для сборки прототипов. Сейчас в нем размещены 4 компании, еще два с половиной десятки участников Фонда регулярно пользуются его услугами.

"Технопарк стал местом проведения масштабных инновационных событий, включая такие крупные международные конференции, как "Открытые инновации". Всего за год здесь проходит свыше 250 мероприятий. 24 апреля здесь состоится крупнейшая робототехническая конференция России, Форум Skolkovo Robotics", - напомнили в "Сколково".