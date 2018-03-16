Добыча "Газпрома" с начала года выросла на 2,2%

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. "Газпром" с 1 января по 15 марта увеличил объем добычи газа на 2,2% - до 109,9 млрд куб. м, экспорт в дальнее зарубежье - на 3,4%, 44,4 млрд куб. м, говорится в сообщении российского газового холдинга.

"За два с половиной месяца, с 1 января по 15 марта, объем добычи составил 109,9 млрд куб. м газа - на 2,2%, или на 2,3 млрд куб. м больше, чем за аналогичный период 2017 года. Объем реализации газа компании на внутреннем рынке из ГТС увеличился на 7,6%, или на 5,6 млрд куб. м. Потребителям в дальнем зарубежье "Газпром" поставил 44,4 млрд куб. м газа - рост на 3,4%, или на 1,5 млрд куб. м", - отмечается в сообщении.

В частности, экспорт в Германию вырос на 11,1% (на 1,3 млрд куб. м), в Австрию - на 90,5% (на 1,3 млрд куб. м), в Нидерланды - на 114,2% (на 1 млрд куб. м).

"На фоне сильных холодов и резко возросшего спроса на газ значительно истощились запасы европейских ПХГ (подземные хранилища газа - прим. ТАСС). Согласно оперативным данным ассоциации Gas Infrastructure Europe, 13 марта хранилища были заполнены на 23,15%. Это беспрецедентно низкий на эту дату уровень за всю историю наблюдений GIE (с 1 января 2011 года). По состоянию на 13 марта, объем поднятого за отопительный сезон газа из европейских ПХГ составил 60,1 млрд куб. м и превысил количество, закачанное при подготовке к этому сезону, - 59,8 млрд куб. м", - указывают в "Газпроме".

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщал, что в 2017 году холдинг увеличил добычу газа на 12,4% по сравнению с 2016 годом - до 472 млрд куб. м, а экспорт газа в Европу - на 8,1%, до 193,6 млрд куб. м.