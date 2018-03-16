Статус ТОР позволит реализовать в моногороде Пикалево проекты на 20 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Присвоение статуса территории опережающего развития моногороду Пикалево на востоке Ленинградской области позволит реализовать проекты с объемом инвестиций более 20 млрд рублей и создать 1750 рабочих мест, сообщил в пятницу журналистам губернатор региона Александр Дрозденко.

"Для нас было очень важно получение решения о признании города Пикалево территорией опережающего развития. Этого ждали не только мы, но и наши партнеры - те, кто готов инвестировать в создание новых рабочих мест", - сказал Дрозденко журналистам. Постановление о присвоении Пикалево статуса ТОР опубликовано на сайте правительства Российской Федерации.

"В нашем портфеле пять проектов, общий объем инвестиций более 20 млрд рублей, и эти инвестиции позволят создать в Пикалево 1750 рабочих мест различной направленности - сельское хозяйство, производство овощей закрытого грунта, легкая промышленность, производство спортивной и специальной одежды, производство мебели и целый ряд других направлений", - отметил губернатор.

Правительство Ленинградской области подписало рамочные соглашения с инвесторами о реализации пяти инвестиционных проектов, уточнили в пресс-службе областного правительства.

Пикалево - моногород в Бокситогорском районе Ленинградской области с населением около 20 тыс. человек, получивший городской статус в 1954 году. Градообразующим для него стало предприятие "Пикалевский цементный завод", ведущий свою историю с 1930-х годов и в наши дни входящий в холдинг "Евроцемент груп". На территории области находится три моногорода: Пикалево, Сланцы и Сясьстрой.