Аэропорт в Перми начнет летом принимать международные рейсы

ПЕРМЬ, 16 марта. /ТАСС/. Новый терминал пермского аэропорта летом начнет принимать международные рейсы, сообщает в пятницу пресс-служба порта.

"16 марта подписан акт Межведомственной комиссии по проверке соответствия воздушного пункта пропуска через государственную границу РФ в международном аэропорту "Пермь" требованиям, необходимым для организации пограничного, таможенного и иных видов контроля. Планируется, что пункт пропуска международных рейсов заработает к началу летнего сезона 2018 года", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что всех пассажиров международных рейсов, прилетающих и вылетающих через аэропорт, будут обслуживать в новом терминале.

Ранее сообщалось, что Росавиация приостановила действие сертификата авиационной безопасности АО "Международный аэропорт "Пермь" из-за несоответствия федеральным авиационным правилам.

В Росавиации отказались пояснять, может ли это грозить аэропорту остановкой полетов. В свою очередь в аэропорту Перми ТАСС сообщили, что "документ о приостановлении сертификата авиационной безопасности в АО "Международный аэропорт Пермь не поступал".

Новый терминал международного аэропорта Перми ввели в эксплуатацию 30 ноября 2017 года. Комплекс почти на 30 тыс. кв. м способен принимать 4,5 млн человек в год. Пропускная способность по прилету и вылету в час пик составит до 904 пассажиров в час.

Общий объем инвестиций в строительство терминала, включая вложения Пермского края в дорожную инфраструктуру, развязки, вложения Минтранса, составил 10 млрд рублей. Строительство нового пермского аэропорта началось в ноябре 2015 года, предполагается, что терминал войдет в десятку крупнейших в России.