Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.03:
$ 57.49
€ 70.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Аэропорт в Перми начнет летом принимать международные рейсы

Экономика и бизнес
16 марта, 16:20 UTC+3 ПЕРМЬ ПЕРМЬ 16, марта. /ТАСС

Всех пассажиров международных рейсов будут обслуживать в новом терминале

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЕРМЬ, 16 марта. /ТАСС/. Новый терминал пермского аэропорта летом начнет принимать международные рейсы, сообщает в пятницу пресс-служба порта.

"16 марта подписан акт Межведомственной комиссии по проверке соответствия воздушного пункта пропуска через государственную границу РФ в международном аэропорту "Пермь" требованиям, необходимым для организации пограничного, таможенного и иных видов контроля. Планируется, что пункт пропуска международных рейсов заработает к началу летнего сезона 2018 года", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что всех пассажиров международных рейсов, прилетающих и вылетающих через аэропорт, будут обслуживать в новом терминале.

Ранее сообщалось, что Росавиация приостановила действие сертификата авиационной безопасности АО "Международный аэропорт "Пермь" из-за несоответствия федеральным авиационным правилам.

В Росавиации отказались пояснять, может ли это грозить аэропорту остановкой полетов. В свою очередь в аэропорту Перми ТАСС сообщили, что "документ о приостановлении сертификата авиационной безопасности в АО "Международный аэропорт Пермь не поступал".

Новый терминал международного аэропорта Перми ввели в эксплуатацию 30 ноября 2017 года. Комплекс почти на 30 тыс. кв. м способен принимать 4,5 млн человек в год. Пропускная способность по прилету и вылету в час пик составит до 904 пассажиров в час.

Общий объем инвестиций в строительство терминала, включая вложения Пермского края в дорожную инфраструктуру, развязки, вложения Минтранса, составил 10 млрд рублей. Строительство нового пермского аэропорта началось в ноябре 2015 года, предполагается, что терминал войдет в десятку крупнейших в России.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Пермский край
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СК РФ возбудил уголовные дела о покушении на Юлию Скрипаль и об убийстве Николая Глушкова
2
Рабочая группа: выступление делегации РФ в ООН о нарушениях Украины в Крыму под угрозой
3
Несколько тысяч человек простились с Олегом Табаковым в МХТ имени Чехова
4
Представление "Арсенала" - соперника ЦСКА в футбольной Лиге Европы
5
Лавров: главе минобороны Великобритании своими заявлениями хочется войти в историю
6
Ковальчук продал подаренный за победу на ОИ-2018 автомобиль
7
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама